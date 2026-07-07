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Jangaon: తెలంగాణలో మరో ఘోరం.. 20 పేజీల లేఖ రాసి రిటైర్డు ఉద్యోగి ఆత్మహత్య.. ఎందుకో తెలుసా..?..

Jangaon Retired employee suicide: కొన్ని నెలలుగా తనకు రావాల్సిన అప్పులను తన బావమరిది,  బంధువులు ఇవ్వక పోవడంతో పాటు ప్రభుత్వం కూడా రిటైర్ మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వక పోవడంతో రిటైర్డు ఉద్యోగి తీవ్ర మనస్తాపంకు గురయ్యాడు.ఈ క్రమంలో సూసైడ్ నోట్ రాసి మరీ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 07, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:08 PM IST
Jangaon: తెలంగాణలో మరో ఘోరం.. 20 పేజీల లేఖ రాసి రిటైర్డు ఉద్యోగి ఆత్మహత్య.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Image Credit: janagaon(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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