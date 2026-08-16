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KCR Assembly: అసెంబ్లీకి మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ రావాలి.. సలహాలు ఇవ్వాలి: రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy Invites To Ex CM KCR For Assembly Session: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ అసెంబ్లీకి రావాల్సిందే.. తమకు సలహాలు ఇవ్వాలని రేవంత్‌ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. కొందరు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని.. అలాంటి వారి పట్ల నిరుద్యోగ యువకులను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 16, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:34 PM IST
KCR Assembly: అసెంబ్లీకి మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ రావాలి.. సలహాలు ఇవ్వాలి: రేవంత్ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KCR Assembly: అసెంబ్లీకి మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ రావాలి.. సలహాలు ఇవ్వాలి: రేవంత్ రెడ్డి
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