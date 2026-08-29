Snakes scares in kakatiya university Warangal: ఇతర సీజన్ లలో కంటే వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి.ముఖ్యంగా జనాలు పాముల కాటుకు ఎక్కువగా ఈ కాలంలో గురౌతుంటారు. బూట్లలో, కారులో, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలలో పాములు ఎక్కుువగా ఉంటాయి. ఏ మాత్రం అజాత్తగా ఉన్న కూడా కోబ్రాల కాటుకు గురౌతారు.
🚨 🐍Snake Scare in Women's Hostels
Students Express Concern Over Severe Snake Infestation in the Women's 'D Block' Hostel of KU Engineering Department
Grievance That Snakes Are Entering Bathrooms Due to Abundance of Trees and Bushes Around the Hostel
Inconvenience Due to the… pic.twitter.com/8SffDdOK3D
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 29, 2026
ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల వరంగల్ లోని కాకతీయ లేడీస్ హస్టల్ లో పాముల సంచారంతో విద్యార్థినులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హస్టల్ చుట్టు చెట్లు పెరిగి పొవడం వల్ల తరచుగా పాములు కిటికిలు, వరండాలలో కన్పిస్తున్నాయని చెప్తున్నారు.
తాజాగా.. ఒక పాము కిటికి గుండా హస్టల్ డోర్ మీదకు వచ్చింది. దీంతో విద్యార్థినులు భయంతోపరుగులు పెట్టారు. సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. అక్కడకు చేరుకున్న సిబ్బంది పామును చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. దీంతో అమ్మాయిలు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా కేయూలోని లేడీస్ హస్టల్ లోని ఇంజనీరింగ్ విభాగం మహిళల 'D బ్లాక్' హాస్టల్లో పాముల సంచారం ఇటీవల ఎక్కువయ్యిందని విద్యార్థినులు భయందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. హాస్టల్ చుట్టూ ఉన్న చెట్లు, పొదల బాగా పెరిగిపోయాయనిచెప్తున్నారు.
మరోవైపు.. హాస్టల్ నుండి కళాశాల సుమారు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండటం, భోజన విరామ సమయం తక్కువగా ఉండటం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. వెంటనే అధికారులు స్పందించి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని విద్యార్థినుల డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఒక పాము హస్టల్ లోకి రాగా దాన్ని కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్ గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.