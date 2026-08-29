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Warangal: వరంగల్ కేయూ లేడీస్ హస్టల్‌లో పాముల కలకలం.!. భయంతో పరుగులు పెట్టిన విద్యార్థినులు.. వీడియో వైరల్..

Snakes scare in Warangal ku university: ముఖ్యంగా కాకతీయ లేడీస్ హస్టల్ లో ఇటీవల పాముల బెడద ఎక్కువగా అయ్యిందని విద్యార్థినులు ఇప్పటికే పలు మార్లు సిబ్బందికి ఫిర్యాదు  చేశారు. అయిన సరైన విధంగా స్పందించడంలేదని విద్యార్థినులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా.. ఒక పాము  హస్టల్ లోని డి బ్లాక్ లోని ఒక గదిలో కన్పించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:15 PM IST
Warangal: వరంగల్ కేయూ లేడీస్ హస్టల్‌లో పాముల కలకలం.!. భయంతో పరుగులు పెట్టిన విద్యార్థినులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: warangalkusnakerow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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