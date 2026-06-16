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Warangal Techi Suicide: వరంగల్‌‌లోని కాశీబుగ్గలో సాప్ట్ వేర్ ఉద్యోగిని బలవన్మరణం... అసలు విషయం ఏమిటంటే..?

Techi commits suicide in Warangal kasibugga: కొన్ని రోజులుగా  యువతి తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడుతుంది. ఈక్రమంలో ఇంట్లో ఎవరు లేనిది చూసి బెడ్ రూమ్ లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. వరంగల్ లో చోటుచేసుకున్న ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 16, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:48 PM IST
Warangal Techi Suicide: వరంగల్‌‌లోని కాశీబుగ్గలో సాప్ట్ వేర్ ఉద్యోగిని బలవన్మరణం... అసలు విషయం ఏమిటంటే..?
Image Credit: warangal(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Warangal Techi Suicide: వరంగల్‌‌లోని కాశీబుగ్గలో సాప్ట్ వేర్ ఉద్యోగిని బలవన్మరణం...
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