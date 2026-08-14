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Teacher Hair: విద్యార్థితో దర్జాగా జడ వేయించుకున్న ఇంగ్లీష్ టీచరమ్మ.. వీడియో వైరల్‌

Teacher Gets Her Hair Braided By A Student In KGBV Hostel Video Goes Viral: విద్యా బుద్ధులు చెప్పాల్సిన టీచరమ్మ విద్యార్థులతో తన సొంత పనులు చేయించుకున్నారు. విద్యార్థితో జడ వేయించుకుంటూ మరో విద్యార్థిపై దబాయింపు చేస్తున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ సంఘటన మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 14, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:21 PM IST
Teacher Hair: విద్యార్థితో దర్జాగా జడ వేయించుకున్న ఇంగ్లీష్ టీచరమ్మ.. వీడియో వైరల్‌
Image Credit: English Teacher Hair Braide

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Teacher Hair: విద్యార్థితో దర్జాగా జడ వేయించుకున్న ఇంగ్లీష్ టీచరమ్మ.. వీడియో వైరల్‌
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