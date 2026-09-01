/తెలంగాణ బీజేపీలో బిగ్ ఛేంజ్.. నితీన్ నబిన్ టూర్ ఎఫెక్ట్..!

Telangana BJP: తెలంగాణలో అధికారంలోకి రావాలని కాషాయ పార్టీ ఓ దశాబ్ధకాలంగా ఎదురుచూస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వచ్చాక రెండు సార్లు ఎన్నికలు జరిగితే.. అధికారం కోసం ప్రయత్నించినా కాషాయ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బే తగిలింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు వరకు రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీని గద్దె దింపడంలో కాంగ్రెస్ సక్సెస్ అయ్యింది. అయితే ఉన్నపళంగా కాంగ్రెస్ పవర్ లోకి రావడంతో.. రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా ఫైట్ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ చీఫ్ గా నితీన్ నబిన్ బాధ్యతలు చేపట్టడం.. ఆ తర్వాత జాతీయ కార్యవర్గానికి కొత్త టీమ్ వచ్చింది. ఆ వెంటనే నితీన్ నబీన్ తెలంగాణ పర్యటనకు రావడం నేతలకు క్లాస్ తీసుకోవడం చేశారు. అయితే ఇన్నాళ్లు ఎడమెహం-పెడమోహంగా ఉన్న తెలంగాణ కాషాయ లీడర్లు నితిన్ నబీన్ యాక్షన్ తర్వాత నేతలంతా ఏకమైనట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
వాస్తవానికి తెలంగాణ బీజేపీలో నేతల మధ్య సఖ్యత లేదు. సీనియర్లు- వలస నేతలు అన్నట్టుగా ఫైట్ జరుగుతోంది. అయితే ఈ వర్గపోరుకు పార్టీ హైకమాండ్ చెక్ పెట్టాలని భావిస్తోంది. పార్టీలో నేతలు ఇలా కొట్లాడుతూ కూర్చుంటే.. అధికారంలోకి రావడం అసాధ్యమని తేల్చేసింది. అందుకే ఇటీవల బండి సంజయ్ ను రంగంలోకి దింపినట్టు తెలుస్తోంది. దాంతో బండి సంజయ్ అందరూ ఎంపీలకు లంచ్, డిన్నర్ మీటింగ్లు నిర్వహిస్తున్నారు. అందరూ కలిస్తే అధికారం కష్టమేమీ కాదని నేతలు వివరిస్తున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్లకు తామే ఏకైక ప్రత్యామ్నాయమని బీజేపీ భావిస్తోంది. తాజాగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ యుద్దం ప్రకటించారు. ఫీజుల బకాయి – బీజేపీ లడాయి పేరుతో రెండు రోజుల దీక్షలో కూర్చున్నారు. ఈ దీక్షకు తెలంగాణ బీజేపీ నేతలంతా తరలివచ్చారు. ఇన్నాళ్లు గ్రూపులు, సీనియర్లు- జూనియర్లు అంటూ దూరంగా ఉంటున్న నేతలంతా కదిలివచ్చారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీరుపై బీజేపీ నేతలు నిప్పులు చెరిగారు. 20 లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం బీజేపీ పోరాటం చేస్తోందన్న ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్.. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఇక తొలిరోజు ఎంపీలు డీకే అరుణ, గోడం నగేష్, రఘునందన్ రావు, ధర్మపురి అరవింద్, ఇతర నేతలు రాష్ట్ర బీజేపీకి చీఫ్ దీక్ష ప్రాంతానికి తరలివచ్చి తమ మద్దతును ప్రకటిస్తే.. రెండోరోజు ఈటెల రాజేందర్, మురళీధర్ రావు, ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి ఇతర నేతలంతా వచ్చి.. తాము కలిసి ఉన్నామనే సంకేతాలను క్యాడర్ కు పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. కొద్దిరోజులుగా తెలంగాణ ఎంపీలంతా ఒకస్టేజీపై కనిపించినా దాఖలాలు చాలా తక్కువ. అలాంటిది నితీన్ నబిన్ క్లాస్ తీసుకున్నాకే నేతలందరూ దారికి వచ్చారనే చర్చ అయితే పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది. మరోవైపు బీజేపీఎల్పీ ఆధ్వర్యంలో సెప్టెంబర్ 5, 6 తేదీల్లో నిరాహార దీక్షకు రెడీ అవుతున్నారు. భూ భారతి అవినీతి, అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా దీక్షకు ప్లాన్ చేశారని తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత 7వ తేదీన అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు, భూ భారతి అవినీతి అక్రమాలను నిరసిస్తూ అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు. అయితే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ను గద్దె దింపేందుకు బీజేపీ నేతలంతా ఒక్కటవుతుండటం మాత్రం క్యాడర్లో కొత్త జోష్ నింపుతోంది.
మరోవైపు ఇటీవల బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గంలో తెలంగాణ బీజేపీ లీడర్లకు ఎలాంటి పదవులు దక్కలేదు. అప్పటికే జాతీయ కార్యవర్గంలో ఉన్న ముగ్గురు నేతలను కూడా తప్పించారు. దాంతో తెలంగాణ లీడర్ల విషయంలో హైకమాండ్ ఏదో చేస్తుంది అన్న చర్చ అయితే జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో మరో వాదన సైతం వినిపిస్తోంది. త్వరలో జరిగే మంత్రివర్గ ప్రక్షాళనలో తెలంగాణ ఎంపీలకు రెండు మంత్రి పదవులు దక్కుతాయని ప్రచారం సాగుతోంది. ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, డీకే అరుణ, ధర్మపురి అరవింద్లో ఇద్దరికి మంత్రి పదవులు దక్కే అవకాశం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది. కేంద్ర మంత్రివర్గంలో తెలంగాణ నేతలకు కీలక పదవులు కట్టబెట్టి.. 2029 ఎన్నికలే టార్గెట్గా కమలానాథులు పావులు కదుపుతున్నారని టాక్ సైతం వినిపిస్తోంది.