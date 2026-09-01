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తెలంగాణ బీజేపీలో బిగ్ ఛేంజ్.. నితీన్ నబిన్ టూర్ ఎఫెక్ట్..!

Telangana BJP: తెలంగాణలో నితీన్ నబిన్ టూర్ నేతల్లో  బిగ్ చేంజ్ తీసుకొచ్చిందా..! ఇన్నాళ్లు ఎవరికి వారు యమునా తీరే అన్నట్టుగా వ్యవహరించిన నేతలు..! ఇప్పుడు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో కలసిమెలిసి కనిపిస్తున్నారా..! తెలంగాణలో విద్యార్ధుల సమస్యలపై రాష్ట్ర చీఫ్ రెండు రోజుల దీక్షకు పిలుపునిస్తే.. రాష్ట్రంలో ఉన్న నేతలంతా ఒక్కచోట చేరిపోయి.. ప్రభుత్వంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు..! నేతల ఐక్యత చూసి పార్టీలో ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోందా..! వచ్చే ఎన్నికల వరకు నేతలంతా ఇలాగే కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగితే.. అధికారం పక్కా అని ప్రచారం సాగుతోందా..!

Written ByG Shekhar
Published: Sep 01, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:19 PM IST
తెలంగాణ బీజేపీలో బిగ్ ఛేంజ్.. నితీన్ నబిన్ టూర్ ఎఫెక్ట్..!
Image Credit: Telangana BJP Politics

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణ బీజేపీలో బిగ్ ఛేంజ్.. నితీన్ నబిన్ టూర్ ఎఫెక్ట్..!
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