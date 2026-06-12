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Telangana Cabinet Expansion: కేబినెట్ విస్తరణ.. నల్గొండ నేతల్లో టెన్షన్

Telangana Cabinet Expansion: తెలంగాణలో కేబినెట్ విస్తరణ ఖాయమైంది..! ఈనెలలోనే మంత్రివర్గాన్ని విస్తరిస్తారని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది..! ఇప్పటికే హస్తిన వెళ్లిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. విస్తరణలో మార్పులు చేర్పులపై హైకమాండ్‌తో చర్చించారు..! కేబినెట్ విస్తరణపై నల్గొండ నేతల్లో టెన్షన్ మొదలైందా..! మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఖాయమైందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో.. నల్గొండలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సభపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోందా..! మంత్రి పదవిని కాపాడుకునేందుకే కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి నల్గొండ సభకు రెడీ అయ్యారని జిల్లాలో ప్రచారం సాగుతోందా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jun 12, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:50 PM IST
Telangana Cabinet Expansion: కేబినెట్ విస్తరణ.. నల్గొండ నేతల్లో టెన్షన్
Image Credit: Telangana cabinet expansion (Zee Telugu News)

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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