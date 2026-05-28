/Telangana Paddy Loss: అన్నదాతను నిండా ముంచిన అకాల వర్షాలు.. తెలంగాణ రైతుల అరిగోస..

Paddy Loss Due To Rains: తెలంగాణ రైతులను అకాల వర్షం నట్టేటా ముంచింది. సామాన్య ప్రజలకు కాస్త చల్లదనాన్ని ఇచ్చిన ఈ వర్షాలు అన్నదాతలను కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టింది. మొత్తంగా చూసుకుంటే రోహిణి కార్తెలో కురిసిన వర్షాల వల్ల రైతులు కష్టాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. ఆరుగాలం శ్రమించి మార్కెట్ యార్డ్కు తెచ్చిన పంట అకాల వర్షాలకు తడిసి ముద్దయింది. ఓ రకంగా అన్నదాతలపై ప్రకృతి పగబట్టినట్టుగా వుంది.
అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టం..
వరుసగా రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న అకాల వర్షాలు అన్నదాతలకు తీవ్రనష్టాన్ని మిల్చాయి. కొనుగోలు కేంద్రాలకు తరలించిన ధాన్యం కుప్పలను కాపాడుకునేందుకు రైతులు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. ముఖ్యంగా సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, మెదక్, యాదాద్రి-భువనగిరి, కరీంనగర్, మహబూబ్నగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి,సహా పలు జిల్లాల్లో కురిసిన అకాల వర్షంతో ధాన్యం కల్లాలు చిన్నపాటి చెరువులను తలపించాయి.
దీంతో అక్కడ నిల్వ చేసిన ధాన్యం తడిసి రైతులకు తీవ్రనష్టం వాటిల్లింది. దీంతో అన్నదాత ఆందోళన చెందుతున్నాడు. అయితే, సకాలంలో కాంటా వేసి, మిల్లులకు తీసుకెళ్లి ఉంటే సమస్య తీవ్రత తగ్గేదంటున్నారు. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడిసిన ధాన్యంతో రైతులకు పెద్ద ఎత్తున నష్టం వాటిల్లింది. మొత్తంగా తెలంగాణలో కురిసిన అకాల వర్షాలు రైతులకు కడగండ్లు మిగుల్చాయి. అయితే అన్నదాతలు మాత్రం ప్రభుత్వమే తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసిన రైతులను ఆదుకోవాలని మొరపెట్టుకుంటున్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలుకు సర్కార్ హామీ ఇచ్చినా ధర పై రైతుల ఆవేదన చెందుతున్నారు. మార్కెట్ యార్డుకు ధాన్యం తీసుకొచ్చి 45 రోజులు దాటినా పట్టించుకోలేదని రైతులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ధాన్యాన్ని సకాలంలో తీసుకొచ్చినా.. కొనుగోళ్లు చేయలేదని చెబుతున్నారు. మరోవైపు మార్కెట్ యార్డుల్లో సరిపడా టార్పాలిన్తు లేక రైతులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. అవి ఉండుంటే ఇంత నష్టం వాటిల్లేది కాదని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఈ రోజు కూడా పలు ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత వల్ల ఏర్పడే క్యుములో నింబస్ మేఘాల వల్ల వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
