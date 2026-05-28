  • /Telangana Paddy Loss: అన్నదాతను నిండా ముంచిన అకాల వర్షాలు.. తెలంగాణ రైతుల అరిగోస..

Telangana Farmers Crop Loss: తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజులుగా దంచి కొడుతున్న ఎండలకు కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చాయి వర్షాలు. దీంతో ఎండలతో సతమతమైన ప్రజలకు కాస్త తెరపి పడ్డా.. ఈ అకాల వర్షాలు రైతులను నట్టేటా ముంచాయి. ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పంట అకాల వర్షంతో తడిసిముద్దయింది. దీంతో తెలంగాణ రైతులు అరిగోస పడుతున్నారు.   
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 28, 2026, 07:47 AM IST|Updated: May 28, 2026, 08:19 AM IST
Image Credit: Farmers Loss Duet Rains (Photo)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

