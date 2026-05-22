/Telangana Glass bridge: తెలంగాణలో తొలి లవ్ సింబల్ గాజు వంతెన.. దీని విశేషాలు..? ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే..?

Telangana first glass bridge with love symbol in Husna bad: తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా చెరువుల్ని కాపాడటమే టార్గెట్ గా ముందుకు వెళ్తుంది. ఇప్పటికే కబ్జా కొరల్లో ఉన్న చెరువుల్ని సైతం స్వాధీనం చేసుకుని డెవలప్ మెంట్ చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ టూరిజం శాఖ తాజాగా.. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారి గ్లాస్ బ్రిడ్జీ ను సిద్దిపేట్ జిల్లా హుస్నాబాద్ లో వేగంగా డెవలప్ మెంట్ చేస్తుంది. అంతే కాకుండా కాకతీయుల కాలం నాటి చారిత్రక ఎల్లమ్మ చెరువులో ఈ గాజు వంతెనను ఎంతో అందంగా నిర్మిస్తున్నారు. లవ్ సింబల్ బ్రిడ్జీ నిర్మాణంకు రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే పొన్నం ప్రభాకర్ లు ప్రత్యేకంగా చొరవ చూపించారు.
మొత్తం రూ.4.22 కోట్ల వ్యయంతో, 150 మీటర్ల పొడవు, 5 అడుగుల వెడల్పుతో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా గ్లాస్ బ్రిడ్జి ను నిర్మించడంతో పాటు ప్రత్యేకంగా.. బతుకమ్మ ఘాట్, ప్రత్యేక లైటింగ్, పచ్చదనంతో కూడిన గార్డెన్లు, వాకింగ్ ట్రాక్, సెల్ఫీ పాయింట్లను సైతం డెవలప్ మెంట్ చేస్తున్నారు.
మొత్తంగా ప్రస్తుతం బ్రిడ్జీ నిర్మాణ పనులు మాత్రం పూర్తికావచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరో రెండు, మూడు నెలల్లో లవ్ బ్రిడ్జీ నిర్మాణం పనులు పూర్తి చేసి తెలంగాణలో మరో మణిహరంగా మార్చాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వడి వడిగా అడుగులు వేస్తుంది.
ఈ నిర్మాణం జరిగితే తెలంగాణ నుంచి మాత్రమే కాకుండా.. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా టూరిస్టులు పెద్ద ఎత్తున హుస్నాబాద్ కు వస్తారని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి