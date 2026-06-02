/Telangana Formation Day 2026: తెలంగాణకు 12 యేళ్లు పూర్తి.. సుధీర్ఘ పోరాటం - చారిత్రక ఘట్టం.. తెలంగాణ ఉద్యమం ..

Telangana Formation Day 2026: దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినా... నిజాం పాలనతో తెలంగాణకు స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యం లేకపోయింది. నిజాం నిరంకుశపాలనకు వ్యతిరేకంగా సాగిన సాయుధపోరాటంలో ఎందరో నాయకులు పుట్టుకొచ్చారు. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో పాత్ర. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి సర్ధార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఆపరేషన్ తో నిజాం పాలనకు తెరపడింది. నిజాం పాలనలో ఉన్న తెలంగాణ ప్రాంతం...1948 సెప్టెంబర్ 17న హైదరాబాద్ స్టేట్ గా భారతదేశంలో విలీనమైంది. స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం.. భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటులో భాగంగా.. తెలంగాణ ప్రాంతం 1956 నవంబర్ 1న ఆంధ్ర రాష్ట్రంతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఏర్పాటైంది. దేశంలో తొలి భాషాప్రయుక్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తింపు పొందింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంతర్భాగంగా ఉన్నత తెలంగాణ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలని ఎంతోమంది ప్రయత్నించారు.
దశాబ్దాల తెలంగాణ కల సాకారం..
తెలంగాణ...ప్రజల దశాబ్ధాల కల. తెలంగాణ సాధనకోసం ఎందరో నాయకులు సంకల్పించారు. వారిలో కొందరు కంకణబద్ధులయ్యారు. శక్తిమేర పోరాటం చేశారు. దశలవారీ ఉద్యమాలతో ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. 2000 సంవత్సరం ఆరంభంలో తెలంగాణ ఉద్యమం రూపు మారింది. తెలంగాణ సిద్ధాంత కర్త ప్రొఫెర్ జయశంకర్ వ్యూహాత్మక అడుగులు... కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు సారథ్యంతో తెలంగాణ ఉద్యమం ఊపందుకుంది. 2001లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని ఏర్పాటుచేసి ఆకాంక్ష ప్రతిఇంటికీ అర్థమయ్యేలా ఉద్యమించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా ఆయన ముందుకు సాగారు. తెలంగాణ ఏర్పాటు ఆవశ్యకత గురించి ఓ వైపు ప్రజలకు వివరిస్తూ.. మరోవైపు తెలంగాణ కోసం రాజకీయంగానూ పోరాటం మొదలు పెట్టారు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ ఉద్యమం ఎనిమిదేళ్లపాటు సాగినప్పటికీ.... తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రక్రియపై దేశీయంగా వివిధ రాజకీయ నాయకుల మద్ధతు కూడగట్టుకోవడంలో సఫలీకృతమయ్యారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక నేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి మరణం తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం మళ్లీ తెరపైకొచ్చింది. ఇదే సమయంలో 2009 నవంబర్ 29న కేసీఆర్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. తెలంగాణ వచ్చుడో.. కేసీఆర్ సచ్చుడో అనే నినాదంతో దీక్ష కొనసాగించారు. ఆరోగ్యపరిస్థితి విషమించడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈనేపథ్యంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఉద్యమాన్ని మరో మలుపు తిప్పారు. ఉద్యమ సమయంలో ఎంతో మంది విద్యార్ధులు ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు. బలిదానాలతో ఉద్యమం ఎగసిపడింది. రాజకీయ నాయకులు, ఉద్యోగుల పోరాటంలో కవులు, కళాకారులు భాగస్వామ్యమయ్యారు. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను అర్థంచేసుకున్న బీజేపీ నాయకురాలు సుష్మాస్వరాజ్ పార్లమెంటు సమావేశాల్లో తెలంగాణ గొంతుకగా మారారు. తెలంగాణ ఏర్పాటు ఆవశ్యకతకు బీజేపీ సంపూర్ణ మద్ధతుగా నిలుస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. విద్యార్థులు బలిదానాలకు పాల్పడవద్దని విజ్ఞప్తిచేశారు. ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ సారథ్యంలో రాజకీయ జేఏసీ ఏర్పాటు...మిలియన్ మార్చ్, వంటావార్పు.. సకల జనుల సమ్మెలో పసిబిడ్డల భాగస్వామ్యంతో తెలంగాణ ఉద్యమం సెగ దేశరాజధాని ఢిల్లీని తాకింది. దీంతో కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. కేసీఆర్ ఆమరణ దీక్ష 11వ రోజు 2009, డిసెంబర్ 9న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను ప్రారంభించబోతున్నట్టు అప్పటి కేంద్ర హోం మంత్రి చిదంబరం ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం ప్రభావంతో శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఏర్పాటైంది. తెలంగాణ ఏర్పాటుకు రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధమైంది.
తెలంగాణ బిల్లుకు పార్లమెంట్ ఆమోదం..
2013 అక్టోబర్ 3న కేంద్ర మంత్రివర్గం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. దానికి సంబంధించిన బిల్లును 2014 ఫిబ్రవరి 8న లోక్ సభతో పాటు రాజ్యసభలోనూ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లుకు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు బీజేపీ మద్దతు తెలిపాయి. ఫిబ్రవరి 18న లోక్ సభలో ఆమోదం పొందిన ఈ బిల్లు...ఫిబ్రవరి 20న రాజ్యసభలోనూ ఆమోదం పొందింది. 2014 మార్చి 1న రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేయడంతో 2014 మార్చి 1న గెజిట్ ప్రచురితమైంది. భారతదేశ 29వ రాష్ట్రంగా 2014 జూన్ 2వ తేదీన తెలంగాణ ఏర్పాటైంది. నాటి నుంచి ఏటా జూన్ 2న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవంగా తెలంగాణ ప్రజానీకం జరుపుకుంటోంది.
తెలంగాణ సాధనకోసం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఏర్పాటైన ఉద్యమపార్టీ... రాజకీయ పార్టీగా ఎన్నికల్లో పోటీచేసింది. 2014 ఎన్నికల్లో ప్రజా మద్ధతుతో మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. 119 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న తెలంగాణలో 63 స్థానాలను తెలంగాణ రాష్ట్రసమితి ప్రజా విజయాన్ని సాధించింది. కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం, బీజేపీ, ఎంఐఎం పార్టీలు ఉనికి చాటుకున్నాయి. 2014 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత రాజకీయ పార్టీల్లో మార్పు వచ్చింది. తెలుగుదేశంపార్టీ తరఫున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ అధ్యక్షులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో చేరిపోయారు. తెలంగాణ గడ్డపై తెలుగుదేశం పార్టీ దాదాపుగా కనుమరుగైపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రజల గొంతుకను విన్పించేవారే కరువయ్యారు. తెలంగాణ గడ్డపై టీఆర్ఎస్ తిరుగులేని శక్తిగా అవతరించింది. కేసీఆర్ నాయకత్వానికి ఎదురే లేకుండాపోయింది. కేసీఆర్ జీవితకాలం తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారని ప్రచారం జరిగింది. మిషన్ కాకతీయతో తెలంగాణ భూగర్భ జలాలు పెరడంలో దోహదం చేశాయి.
నీళ్లు... నిధులు...నియామకాల...నినాదంతో వచ్చిన తెలంగాణలో కేసీఆర్ చారిత్రక నిర్ణయంతో సరికొత్త నీటి ప్రాజెక్టును చేపట్టారు. తెలంగాణలో పంటపొలాలను సస్యశ్యామలంచేయాలనే సంకల్పంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు. లక్షకోట్ల వ్యయంతో నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో పూర్తి చేశారు. భారీ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును త్వరితగతిన పూర్తి చేయడంలో కేసీఆర్ రికార్డ్ సృష్టించారు. కేసీఆర్ హయాంలో రైతులకు పుష్కళంగా సాగునీటిని అందించేందుకు మిషన్ కాకతీయ పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. దీంతో చెరువుల పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, మౌలిక సదుపాయాలు, మిషన్ భగీరథతో తాగునీటి సరఫరాకు శ్రీకారం చుట్టారు. పది జిల్లాలున్న తెలంగాణలో పాలనా సౌలభ్యంకోసం 33 జిల్లాలుగా విభజించారు. భూముల ధరలు అమాంతంగా పెరిగాయి. తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ భూమ్ కొత్త పుంతలు తొక్కింది. కొత్త రెవెన్యూ చట్టం అమల్లోకి తెచ్చారు. ప్రతి ఎకరాకు పెట్టుబడి సాయంగా పది వేలరూపాయల చొప్పున రైతు బంధుతో రైతులకు ఆర్థిక భరోసా ఇచ్చారు.
ప్రజారంజక పాలనతో ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహించినా ఫలితాలు అనుకూలంగా వస్తాయని భావించిన కేసీఆర్ పదవీకాలం పూర్తిగాకముందే ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లారు. రెండో టెర్మ్ లోనూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజావిశ్వాసాన్ని చూరగొంది. మళ్లీ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది. తెలంగాణను స్థానికంగా అభివృద్ధిని కొత్తపుంతలు తొక్కించారు. గ్రామాల రూపురేఖలు మారిపోయాయి. ఇక తెలంగాణలో కేసీఆర్ కు తిరుగే లేదని భావించారు. రాజకీయంగా అన్నిపార్టీలను నియంత్రించేందుకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఆంక్షలను అమల్లోకి తెచ్చింది. లోయర్ ట్యాంక్ బడ్ ఇందిరాపార్కు వద్ద ఉన్న ధర్నా చౌక్ వద్ద ఎవ్వరూ ఆందోళనలు, నిరసనలు తెలిపేందుకు వీల్లేదనే నిబంధన అమల్లోకి తెచ్చారు. రాజకీయ పార్టీలనుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వంతోనూ సఖ్యతలేకపోవడంతో నిధుల సాధనలో వెనుకబడ్డారు.
2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సత్తాచాటిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఐదు నెలల్లోనే చతికిల పడింది. 2019 మే నెలలో జరిగిన లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ప్రతికూల ఫలితాలతో ప్రజలు షాకిచ్చారు. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, సికింద్రాబాద్ లోక్ సభ స్థానాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు ఊహించని విధంగా విజయం సాధించారు. తెలంగాణలో భారతీయ జనతాపార్టీ పుంజుకుంది. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ కుమార్ 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలను టార్గెట్ గా ఎంచుకున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో టీఆర్ఎస్ నాయకులు అవినీతికి పాల్పడ్డారని, కొత్త రెవెన్యూ చట్టంతో టీఆర్ఎస్ నేతలు వేల ఎకరాల భూకబ్జాకు పాల్పడ్డారని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు. అంతేకాదు.. నీళ్లు.. నిధులు...నియామకాలతో న్యాయం జరగలేదని బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ప్రజాసంకల్ప యాత్ర చేపట్టారు. కేసీఆర్ పట్ల ప్రజల్లో వ్యతిరేక భావన కల్పించారు. 2023 ఎన్నికల్లో బీజేపీ పట్ల ప్రజలకు సానుకూల వాతావరణ కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిగా ఉన్న పార్టీని జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లి దేశ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పాలని కేసీఆర్ ప్రయత్నించారు. పంజాబ్ రైతులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆర్థిక సాయం అందించింది. 2020-21లో జరిగిన దేశవ్యాప్త రైతు ఉద్యమంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పంజాబ్ తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన 700 మందికి పైగా రైతు కుటుంబాలకు రూ.3 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయాన్ని అందించింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని... భారత రాష్ట్ర సమితిగా పేరుమార్చి ఎన్నికల్లో పోటీకి సిద్ధమయ్యారు. పొరుగు రాష్ట్రాల్లోనూ బీఆర్ఎస్ కార్యకలాపాలను విస్తరించే ప్రయత్నం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ శాఖలను ఏర్పాటు చేశారు. కార్యవర్గాలను నియమించారు. మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపన కార్యక్రమం ప్రారంభ సమయంలో కేసీఆర్ కార్ల కాన్వాయ్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.
కేసీఆర్కు షాక్.. రేవంత్ కు పగ్గాలు..
ఎన్నికలకు సమాయాత్తమవుతున్న తరుణంలో ఢిల్లీలో లిక్కర్ స్కామ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీని కుదిపేసింది. లిక్కర్ స్కామ్ లో కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత ప్రమేయం ఉందని కేసు నమోదు, తీహార్ జైలులో కవిత రిమాండు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అవినీతి ఆరోపణలు బీఆర్ఎస్ పార్టీని దెబ్బతీశాయి.
తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపుగా కనుమరుగైపోయిందనుకున్న రోజుల్లో... రేవంత్ రెడ్డి రూపంలో కొత్త ఉత్సాహం నింపారు. తెలుగుదేశం పార్టీనుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన రేవంత్ రెడ్డి మల్కాజ్ గిరి లోక్ సభ సభ్యుడిగా ఎన్నికై కార్యకర్తల్లో జోష్ నింపే ప్రయత్నం చేశారు. కుమ్ములాటలు, ఆదిపత్యపోరుతో సతమతమవుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలను చేపట్టే అవకాశం దక్కించుకున్న రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వవైభవం తెచ్చేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు. పీసీసీ పగ్గాలను చేపట్టిన రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలను ఒకతాటిపైకి తెచ్చే విషయంలో సఫలీకృతమయ్యారు. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీయేనని, అధికారంలోకి వస్తే... ప్రజల జీవన ప్రమాణాల్లో మార్పు తెస్తామని రేవంత్ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. తెలంగాణ జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ నాయకులను సమన్వయ పరచడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశయాలను ప్రజలకు వివరించాలని రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేపట్టారు. అన్ని జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు. అన్నిజిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజల మద్ధతు ఉందని గ్రహించిన రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహం ఫలించింది.
తెలంగాణలో జరిగిన 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేశాయి. తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీర్ నాయకత్వాని ప్రజలు షాకిచ్చారు… తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్ధతుగా నిలిచారు. 2023 డిసెంబరు 7 తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన మరుసటిరోజే మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం అమల్లోకి తెచ్చారు. కొత్త ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించిన ప్రతికార్యక్రమాన్ని వేడుకగా నిర్వహించడంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. విద్య, వైద్యరంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పు తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వ పరంగా సంస్కరణలు అమల్లోకి తెచ్చారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో)
