  • Telangana Heat Waves: తెలంగాణలో మరింత తీవ్రంగా ఎండలు.. బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితి..

Telangana Heat Waves: తెలంగాణలో మరింత తీవ్రంగా ఎండలు.. బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితి..

Telangana Heat Waves: తెలంగాణలో భానుడు నిప్పులు కక్కుతున్నాడు. దీంతో 8 నుంచే సూర్యుడు సుర్రమనిస్తున్నాడు. ఏదైనా పనికోసం బయటకు వెళ్లాలంటే జంకే పరస్థితిలు ఏర్పడ్డాయి. గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా ఈ సారి ఏప్రిల్ నుంచే భానుడు తన ప్రతాపం చూసిస్తున్నాడు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 16, 2026, 10:21 AM IST

Telangana Heat Waves: తెలంగాణలో మరింత తీవ్రంగా ఎండలు.. బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితి..

Weather Alert for Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న వారం పది రోజులు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా పెరుగుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అత్యవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలని స్పష్టం చేశారు. ఎండ తీవ్రతతో పాటుగా వడగాలులో తీవ్రత కూడా అధికంగానే ఉంటుందంటున్న.. హైదరాబాద్ వాతావరణ.

ఎండలతో పరేషాన్‌ అవుతున్న రాష్ట్ర ప్రజలకు చల్లని కబురు అందించింది వాతావరణ శాఖ. రాబోయే వారం రోజులు ఎండలతోపాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే ఛాన్స్‌ ఉందని తెలిపింది. ఈనెల 18 లేదా 19 నుంచి వికారాబాద్‌, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్‌లో ప్రారంభమై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశాలున్నాయి. సాయంత్రం, రాత్రి సమయాల్లోనే ఉరుములు, పిడుగులు పడనుండగా.. ఉదయం, మధ్యాహ్నం మాత్రం భానుడి భగభగలు కొనసాగనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోనూ ఈనెల 19 నుంచి 23 వరకు వాతావరణం మిక్స్‌డ్‌గా ఉండనుంది. 

ఇక ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో భానుడు భగభగమంటున్నాడు. ఇప్పటికే అక్కడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు  40 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు నమోదు అవుతున్నాయి. అంతేకాదు బయటకు నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తుంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచే ఎండలు తీవ్రంగా ఉండి, మధ్యాహ్నం జనం బయటకు రావడానికి భయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన వడగాలులతో వడదెబ్బ తగిలి నలుగురు మృత్యువాత పడ్డారు. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్న నేపథ్యంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కొన్ని సూచనలు జారీ చేసింది. అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

