Telangana Heat Waves: తెలంగాణలో మరింత తీవ్రంగా ఎండలు.. బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితి..

Weather Alert for Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న వారం పది రోజులు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా పెరుగుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అత్యవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలని స్పష్టం చేశారు. ఎండ తీవ్రతతో పాటుగా వడగాలులో తీవ్రత కూడా అధికంగానే ఉంటుందంటున్న.. హైదరాబాద్ వాతావరణ.
ఎండలతో పరేషాన్ అవుతున్న రాష్ట్ర ప్రజలకు చల్లని కబురు అందించింది వాతావరణ శాఖ. రాబోయే వారం రోజులు ఎండలతోపాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. ఈనెల 18 లేదా 19 నుంచి వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్లో ప్రారంభమై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశాలున్నాయి. సాయంత్రం, రాత్రి సమయాల్లోనే ఉరుములు, పిడుగులు పడనుండగా.. ఉదయం, మధ్యాహ్నం మాత్రం భానుడి భగభగలు కొనసాగనున్నాయి. హైదరాబాద్లోనూ ఈనెల 19 నుంచి 23 వరకు వాతావరణం మిక్స్డ్గా ఉండనుంది.
ఇక ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో భానుడు భగభగమంటున్నాడు. ఇప్పటికే అక్కడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 40 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు నమోదు అవుతున్నాయి. అంతేకాదు బయటకు నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తుంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచే ఎండలు తీవ్రంగా ఉండి, మధ్యాహ్నం జనం బయటకు రావడానికి భయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన వడగాలులతో వడదెబ్బ తగిలి నలుగురు మృత్యువాత పడ్డారు. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్న నేపథ్యంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కొన్ని సూచనలు జారీ చేసింది. అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
