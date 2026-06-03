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Telangana Rain Alert: నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు.. తెలంగాణకు ఆరెంజ్ అలర్ట్..

Orange Alert to Telangana: తెలంగాణలో ఈ రోజు రేపు పలు జిల్లాల్ల ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఎండలతో మలమల మాడిపోతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అంతేకాదు తెలంగాణలో పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 03, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:07 AM IST
Telangana Rain Alert: నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు.. తెలంగాణకు ఆరెంజ్ అలర్ట్..
Image Credit: Telangana Rain Alert (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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