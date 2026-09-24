/Adilabad Tribal Village: ఊరికి కలెక్టర్‌ పేరు పెట్టుకున్న గ్రామస్తులు.. ఆయనపై ఎందుకు అంత అభిమానం..?

Adilabad Tribal Village: అది ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనథ్ మండలం దహిగూడ గ్రామానికి చెందిన మానేమూల గిరిజన గ్రామం. వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారు ఆ జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షి షా. నివాసం లేని నిరుపేదలకు ఇళ్ల పట్టాలతో పాటు 'ఇందిరమ్మ గృహాలు' మంజూరు చేశారు. అలా వారి సొంతింటి కలను నిజం చేశారు. దీంతో కలెక్టర్కు గిరిజనులు నీరాజనాలు పట్టారు. తమ బతుకుల్లో వెలుగులు నింపి, సొంతింటి కలను తీర్చిదిద్ది , జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చిన అధికారిపై ప్రత్యేక అభిమానం చాటారు. అలా ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ రాజర్షిషాకు జీవితంలో మర్చిపోలేని విధంగా కృతజ్ఞత తెలిపారు. తమ గూడెంకు రాజర్షిషా గూడాగా పేరుపెట్టారు.
ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం పిప్పల్ధరి పంచాయతీ దహిగూడలో గోండు గిరిజనులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరందరికి సొంతిల్లు ఓ కలగా మిగిలింది.. ప్రభుత్వం వీరిని గుర్తించి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేసింది. వీరందరికి ఇళ్లు నిర్మించుకోవడానికి సరైన స్థలం లేకపోవడంతో సొంతిల్లు కలగానే మిగిలిపోతుందని బాధపడ్డారు. వెంటనే వారంతా కలిసి తమ సమస్యను ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షిషాను కలిసి వివరించారు. వెంటనే స్పందించిన కలెక్టర్ వారందరి ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయించారు. మొత్తం 17 మంది లబ్ధిదారులకు పట్టాలను అందజేసి వారి సమస్యను పరిష్కరించారు.
అంతేకాదు అడిగితే కానీ ఏ పనులు జరగని ఈ రోజుల్లో ఆయన అడగకుండానే వీరికి తాగునీటి సదుపాయం సహా ఇతర మౌలిక వసతుల్ని కల్పించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా సొంతిల్లు కలగానే మిగిలిపోతుందని బాధపడుతున్న సమయంలో.. తమ కల నెరవేరడానికి కారణమైన కలెక్టర్ రాజర్షిషాపై ఉన్న ప్రేమ, అబిమానం, గౌరవాన్ని వినూత్నంగా చాటుకున్నారు. గిరిజనులు తమ గ్రామానికి ‘ రాజర్షిషా గూడ ’ అని పేరు పెట్టారు. కలెక్టర్ రాజర్షిషా ఆ ఊరిని సందర్శించారు.. ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికి అతిథి మర్యాదలతో అందరూ కలిసి ఘనంగా సత్కరించారు. 'రాజర్షిషా గూడ' పేరుతో ఉన్న బోర్డుకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ప్రారంభించారు.
అంతేకాదు కలెక్టర్ రాజర్షిషా మరో 10 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. స్థానిక గిరిజన కుటుంబాల కోసం మేకలు, పాడి పశువుల యూనిట్ల మంజూరు, మహిళలకు ఉచిత కుట్టు మిషన్ల శిక్షణ, డిగ్రీ చదివిన స్థానిక యువతకు ఆదిలాబాద్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కరెంట్, నెట్వర్క్ కోసం సెల్ టవర్, రవాణా సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు. ఆధార్ కార్డులు లేనివారికి కొత్త ఆధార్ కార్డులు అందజేస్తామన్నారు. అర్హులకు పింఛన్లు, రోడ్డు, ఫార్మ్ పాండ్స్పై హామీ ఇచ్చారు. మొత్తం మీద కలెక్టర్ రాజర్షిషా ఆ గిరిజనుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారు.