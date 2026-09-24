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Adilabad Tribal Village: ఊరికి కలెక్టర్‌ పేరు పెట్టుకున్న గ్రామస్తులు.. ఆయనపై ఎందుకు అంత అభిమానం..?

Adilabad Tribal Village: వారంతా అడవి బిడ్డలు, గిరిజనులు, ఎలాంటి కల్మషం లేని స్వచ్ఛమైన మనసులు. ఒక్కసారి మనిషిని నమ్మితే గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటున్నారు. అందులోనూ సాయం చేస్తే ప్రాణం పోయే వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అలాంటి గొప్ప మనసున్న అడవి బిడ్డలకు అండగా నిలిచారు జిల్లా కలెక్టర్. ఎన్నో ఏళ్లుగా కలగా మిగిలిన సొంతింటి కలను నిజం చేసినందుకు ఆయన జీవితంలో మర్చిపోలేని ఓ గొప్ప బహుమతిని ఇచ్చారు. తమ చిరకాల కోరికను తీర్చినందుకు  వినూత్నంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.  ఇంతకీ పేదల కల నిజం చేసిన కలెక్టర్‌ ఎవరు..?  ఆయన చేసిన సాయం ఏంటి.? ఊరుకు పెట్టుకున్న పేరు ఏంటి.?

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 24, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:17 PM IST
Adilabad Tribal Village: ఊరికి కలెక్టర్‌ పేరు పెట్టుకున్న గ్రామస్తులు.. ఆయనపై ఎందుకు అంత అభిమానం..?
Image Credit: Adilabad Tribal Village

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Adilabad Tribal Village: ఊరికి కలెక్టర్‌ పేరు పెట్టుకున్న గ్రామస్తులు.. ఆయనపై ఎందుకు అంత అభిమానం..?
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