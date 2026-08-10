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'రైతన్న క్షేమం కోసం.. నాగార్జునసాగర్ వేదికగా మహా వరుణ యాగం..'

Varuna Yagam in Nagarjuna Sagar: రైతన్న క్షేమం కోసం నాగార్జునసాగర్‌లో మహా వరుణ యాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రి ఎన్‌.ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని.. ప్రతి నీటి చుక్కను జాగ్రత్తగా వినియోగిస్తామన్నారు. రైతాంగ ప్రయోజనాలే ప్రజా ప్రభుత్వానికి ప్రథమ ప్రాధాన్యం అని చెప్పారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 10, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:05 PM IST
'రైతన్న క్షేమం కోసం.. నాగార్జునసాగర్ వేదికగా మహా వరుణ యాగం..'
Image Credit: Varuna Yagam 2026

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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'రైతన్న క్షేమం కోసం.. నాగార్జునసాగర్ వేదికగా మహా వరుణ యాగం..'
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