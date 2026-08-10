'రైతన్న క్షేమం కోసం.. నాగార్జునసాగర్ వేదికగా మహా వరుణ యాగం..'

Varuna Yagam in Nagarjuna Sagar: తెలంగాణలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి, కృష్ణా–గోదావరి నదులు జలకళతో పరవళ్లు తొక్కాలని, నాగార్జునసాగర్తో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని జలాశయాలు, చెరువులు నిండాలని, వానాకాలం పంటలు సమృద్ధిగా పండి రైతాంగం సుఖసంతోషాలతో ఉండాలన్న ఆకాంక్షతో నాగార్జునసాగర్ పవిత్ర కృష్ణానది తీరంలో మహా వరుణ యాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఎన్.ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ వానాకాలంలో రాష్ట్రంలో వర్షాల తీరు, వాటి పంపిణీ ఆశించినంత స్థిరంగా లేదన్నారు. వ్యవసాయానికి ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో కురిసే భారీ వర్షాల కంటే పంట కాలమంతా అవసరమైన సమయంలో, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవడం అత్యంత ముఖ్యమన్నారు. వర్షాల మధ్య సుదీర్ఘ విరామాలు ఏర్పడితే పంటల ఎదుగుదలతో పాటు సాగునీటి అవసరాలపైనా ప్రభావం పడుతుందని చెప్పారు.
ప్రపంచ వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న ఎల్నినో (El Niño) పరిస్థితులను ప్రభుత్వం అత్యంత జాగ్రత్తగా గమనిస్తోందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. భారత వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం గత రెండు నెలలుగా తెలంగాణలో వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదైందని, రాబోయే నెలల్లోనూ సాధారణ స్థాయి కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితి వానాకాలం పంటలకు, సాగునీటి లభ్యతకు సవాలుగా మారే అవకాశం ఉన్నందున ప్రభుత్వం పూర్తి అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తోందన్నారు.
తెలంగాణ సాగునీటి భద్రత రాష్ట్రంలో కురిసే వర్షాలపైనే ఆధారపడి ఉండదని, రాష్ట్ర జీవనాడులైన కృష్ణా, గోదావరి నదుల ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాల్లో కురిసే వర్షాలు కూడా అత్యంత కీలకమని మంత్రి వివరించారు. కృష్ణా బేసిన్లో కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల్లో, గోదావరి ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాల్లో మహారాష్ట్రతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షించారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో మంచి వర్షాలు కురిసి సరైన ప్రవాహాలు వస్తే నాగార్జునసాగర్తో పాటు రాష్ట్రంలోని ఇతర జలాశయాలకు మరింత నీటి భరోసా లభిస్తుందని తెలిపారు.
వాతావరణ పరిస్థితులు మన నియంత్రణలో లేకపోయినా, వాటిని శాస్త్రీయంగా అంచనా వేసి రైతాంగంపై ప్రభావాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నీటిపారుదల శాఖ రాష్ట్రంలోని జలాశయాల నీటి నిల్వలు, నదుల్లో ప్రవాహాలు, ఆయకట్టు అవసరాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోందని, వ్యవసాయ శాఖతో పాటు సంబంధిత అన్ని శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అవసరమైన ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. “ప్రభుత్వం కేవలం వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చోదు. అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి టీఎంసీ నీటిని, ప్రతి నీటి చుక్కను రైతాంగ ప్రయోజనాల కోసం అత్యంత బాధ్యతతో వినియోగిస్తాం. వానాకాలం పంటలను కాపాడటం, రైతులకు సాధ్యమైనంత మేర సాగునీటి భరోసా కల్పించడమే ప్రజా ప్రభుత్వానికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యం” అని మంత్రి చెప్పారు.
ప్రభుత్వపరంగా చేయాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటూనే, మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ప్రకృతి అనుగ్రహాన్ని కూడా కోరుకుంటున్నామని మంత్రి తెలిపారు. దేశ, రాష్ట్ర ప్రజల సర్వతోముఖ శ్రేయస్సు, రైతాంగ సంక్షేమం, సమృద్ధిగా వర్షాలు, పాడిపంటల అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి సూచనల మేరకు ఆగస్టు 10న నాగార్జునసాగర్లో మహా వరుణయాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో 108 మంది ఋత్వికులు, 11 హోమకుండాలతో, వేదపండితుల సమక్షంలో నాగార్జునసాగర్ విజయవిహార్ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు మహా వరుణ యాగం వేదోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 3.20 గంటలకు జరిగే మహా పూర్ణాహుతిలో ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొంటారని వెల్లడించారు. ఈ మహా వరుణ యాగం ద్వారా తెలంగాణ అంతటా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర సహా కృష్ణా–గోదావరి ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాల్లో మంచి వర్షాలు పడాలని, కృష్ణా–గోదావరి నదులు పరవళ్లు తొక్కాలని, నాగార్జునసాగర్తో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని జలాశయాలు, చెరువులు నిండాలని, భూగర్భ జలాలు పెరగాలని, వానాకాలం పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని, ప్రతి రైతు ముఖంలో ఆనందం వెల్లివిరియాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.