Wife Video Call: విలువైన ప్రాణాలను అతి చిన్న కారణాలతో బలి తీసుకుంటున్నారు. క్షణికావేశానికి లోనయి ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఈక్రమంలోనే తెలంగాణలో ఒక విస్తుపోయే సంఘటన చోటుచేసుకుంది. తన భర్త వీడియో కాల్కు సమాధానం ఇవ్వలేదని అలిగిన భార్య క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం ఆమె ప్రాణాలు తీసింది. ఎలుకల మందు తిని ప్రాణాలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా కుటుంబసభ్యులు గమనించి ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయినా కూడా ఆమె ప్రాణం దక్కలేదు. ఈ సంఘటన తెలంగాణలో మహబూబాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వరంగల్ జిల్లా నెక్కొండ మండలం బొల్లికొండకు గ్రామానికి చెందిన అఖిల (20)కు అదే గ్రామానికి చెందిన బానోత్ హుస్సేన్తో వివాహమైంది. మహబూబాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో భర్త హుస్సేన్ పని చేస్తున్నాడు. వారం రోజుల కిందట అఖిల పుట్టింటికి వెళ్లింది. ఈ నెల 2వ తేదీన అఖిల పాప ఏడుస్తుండగా భర్తకు వీడియో కాల్ చేసింది. అయితే విధుల్లో ఉన్న హుస్సేన్ వీడియో కాల్కు స్పందించకుండా సమాధానం ఇవ్వలేదు. దీంతో అఖిల తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనయ్యింది. అదేరోజు మహబూబాబాద్లోని హస్తినాపురం కాలనీలోని తాము నివసిస్తున్న ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ ఇంట్లో ఉన్న ఎలుకల మందు తినేసి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది.
అయితే అఖిల వెంట తల్లి శారద కూడా మహబూబాబాద్కు వచ్చింది. పాప రోదిస్తున్నా కూడా పాలు ఇవ్వకుండా అఖిల ఉండడంతో తల్లి మందలించింది. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పాలు ఇవ్వకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన తల్లి అఖిలను గట్టిగా నిలదీశారు. దీంతో తాను ఇంట్లో ఉన్న ఎలుకల మందును తిన్నానని అఖిల చెప్పింది. వెంటనే అల్లుడు హుస్సేన్కు ఫోన్ చేయగా అతడు ఇంటికి వచ్చి అఖిలను మహబూబాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. ఆసుపత్రిలో నాలుగు రోజుల చికిత్స పొందిన అఖిల పరిస్థితి మరింత విషమంగా మారడంతో హనుమకొండలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ సోమవారం ఉదయం అఖిల మృతి చెందింది. మృతురాలి తల్లి శారద ఫిర్యాదుతో మహబూబాబాద్ పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. క్షణికావేశంలో తీసుకున్న అఖిల నిండు ప్రాణం పోవడమే కాకుండా పసిపాపకు కన్నతల్లి ప్రేమ దూరమైంది.