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Wife Video Call: విస్తుపోయే ఘటన.. వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడనందుకు భార్య ఆత్మహత్య

Wife Ends Her Life: ఒక చిన్న కారణానికి ఓ భార్య దారుణ నిర్ణయం తీసుకుంది. భర్త వీడియో కాల్‌లో స్పందించలేదని ఎలుకల మందు తిని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నం చేసింది. అయితే కుటుంబసభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించినా ఆమె ప్రాణం దక్కలేదు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 08, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:53 PM IST
Wife Video Call: విస్తుపోయే ఘటన.. వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడనందుకు భార్య ఆత్మహత్య
Image Credit: Video Call Wife

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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