/Mancherial: ద్యావుడా.. మొగుడితో 3 కోట్ల ఇన్సురెన్స్ చేయించి మరీ ప్రియుడితో కలిసి..తెలంగాణలో ఉలిక్కిపడే ఘటన..

Wife kills her husband with lover over 3 lakhs insurance money in mancherial: ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన అనేక దారుణాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మూడు ముళ్ల పవిత్ర బంధాన్ని కొంత మంది అభాసుపాలు చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్నిలేదా భర్తలు తమ భార్యలను పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. సమాజంలో దంపతులు ఒకర్నిమరోకరు హత్యలతో అసలు వివాహ వ్యవస్థ ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తుల కోసం కట్టుకున్న వారిని కడతెరుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని మంచిర్యాలలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇక్కడోక మహా ఇల్లాలు భర్తకు ఇన్సురెన్స్ చేయించి మరీ ప్రియుడితో కలిసి దారుణంగా మర్డర్ ప్లాన్ చేసింది.
మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉండే భారతీ, సాయికుమార్ భార్యభర్తలు. ఇద్దరు కలసి జీవనం సాగిస్తుండేవారు. భారతికి కొన్ని నెలలుగా లగిశెట్టి సురేందర్ తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. దీంతో తన భర్త అడ్డు తొలగించుకుంటే హ్యపీగా ఉండొచ్చని ప్లాన్ వేసింది. అంతే కాకుండా భర్తతో ఇటీవల రూ. 3 కోట్ల ఇన్సురెన్స్ కూడా చేయించుకునేలా చేసింది. ఆ తర్వాత అసలు స్కెచ్ ను అమలు పర్చింది. తన భర్తతో విరోధం ఉన్న రామ్ మల్లేష్ కు రూ. 10 లక్షలు సుపారీ మాట్లాడుకుంది. అడ్వాన్స్ గా రూ. 2 లక్షలు ఇచ్చింది.
ఈ నెల 22వ తేదీన మద్యం తాగుదామంటూ పిలిచి, సాయిని కుమార్ తో ఫుల్ గా మద్యం తాగించారు. ఆతర్వాత మత్తులో కింద పడిపోయిన సాయి కుమార్ తలపై ఇనుప సుత్తితో దాడి చేసి, రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించారు.మల్లేష్, అతని స్నేహితుడు శ్రీరామ్ కుమార్.. రోడ్డుపక్కనపడేసి బైక్ ను ధ్వంసం చేసి రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకించారు. ఆ తర్వాత పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. మద్యం మత్తులో ఉండటం, బైక్ ప్రమాదంకు గురి కావడంతో అందరు రోడ్డు ప్రమాదంగా భావించారు.
కానీ చనిపోయిన వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని తమదైన శైలీలో విచారించారు. చనిపోయిన వ్యక్తి భార్యను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన శైలీలో విచారించారు. ఈ క్రమంలో ఆమె అసలు విషయంను అంగీకరించింది.
వివేహతర సంబంధం కారణంగా తన భర్తను హత్య చేయించినట్లు ఒప్పుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు భారతి, సురేందర్, రామ్ మల్లేష్, శ్రీరామ్ కుమార్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
