/Mahabubabad: నా భర్తను యాక్సిడెంట్ చేసి చంపు, లేదంటే నేను చస్తా.!. మహబూబాబాద్ లో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..

Woman murder plane with lover in mahabubabad: ఇటీవల సమాజంలో దారుణ ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కట్టుకున్న వారిని కొంత మంది కాటికి పంపడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా వివాహేతర సంబంధాల వల్ల ఈ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని సుపారీలు ఇచ్చి మరీ మర్డర్ లు చేస్తున్నారు. మహాబూబాబాద్ లోని డోర్నకల్ లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్లు మండలం చిలుకోడుకు చెందిన గాదే రాజేశ్వరరావుకు సూర్యాపేట జిల్లా మోతె మండలం రాఘవాపురం గ్రామానికి చెందిన భవానితో 2016లో పెళ్లి జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు కూతుళ్లు. అయితే.. రాజేశ్వరరావు ఖమ్మంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్నాడు.అయితే.. భవానీ తన ఇంట్లో తరచుగా వచ్చే కొరియర్ బాయ్ సైదులుతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది.
గత నెల 27న మధ్యాహ్న భోజనం చేసేందుకు ఇంటి వెళ్లి, భార్య భవాని వేరే వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉండడం చూసి భర్త భార్యను ప్రశ్నించాడు. ఆతర్వాత వాట్సాప్ చాట్ ను గమనించగా వారి మధ్య ఉన్న వివాహేతర సంబంధం వెలుగులోకి వచ్చింది.
గత నెల 28న చిలుకోడులో పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టి, పక్క ఊరిలో ఉంటున్న తన అన్నను తీసుకురావడానికి వెళ్తుండగా రాజేశ్వరరావును ఆమె ప్రియుడు హత్య చేయడానికి వెంబడించాడు.
అతని నుండి తప్పించుకొని తిరిగి చిలుకోడు చేరుకున్నారు. ఆతర్వాత తన భార్య భవాని ఫోన్ను చెక్ చేసి చూడగా వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో తన భర్తను ఎలా అయినా చంపాలని, ఇంట్లో చంపకుండా బయట ఎవరితో అయినా యాక్సిడెంట్ చేయించాలని, లేదంటే తాను చనిపోతానని ప్రియుడు సైదులుకు భార్య ఎమోషనల్ మెసేజ్లు చేయడంను భర్త గమనించాడు. దీంతో
ఆ చాటింగ్ స్క్రీన్షాట్లు తీసుకొని భార్య, ప్రియుడిపై ఈ నెల 1న డోర్నకల్లు స్టేషన్లో భర్త రాజేశ్వర్ రావు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసిన పోలీసులు కేసును ఖమ్మం రూరల్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.
మరోవైపు పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఖమ్మం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో గురువారం మరోమారు రాజేశ్వర్ రావు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీనితో పోలీసులు ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. భర్తను మట్టుపెట్టాలని మరో భార్య ప్రియుడితో స్కెచ్ వేసిన ఘటన తెలంగాణలో సంచలంగా మారింది.
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