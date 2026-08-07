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  • /Mahabubabad: నా భర్తను యాక్సిడెంట్ చేసి చంపు, లేదంటే నేను చస్తా.!. మహబూబాబాద్ లో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..

Mahabubabad: నా భర్తను యాక్సిడెంట్ చేసి చంపు, లేదంటే నేను చస్తా.!. మహబూబాబాద్ లో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..

Woman massages to lover dornakal: కొరియర్ బాయ్‌తో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని, భర్తను చంపడానికి ప్లాన్ వేసిన భార్య అడ్డంగా దొరికిపోయింది. మహాబూబాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:34 PM IST
Mahabubabad: నా భర్తను యాక్సిడెంట్ చేసి చంపు, లేదంటే నేను చస్తా.!. మహబూబాబాద్ లో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..
Image Credit: mahabubabadwomanmurderplanenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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