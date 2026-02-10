2024 టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ టాప్ 10 హిట్ మూవీస్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

TA Kiran Kumar
Feb 10,2026
';

1.పుష్ప 2 ది రూల్

అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘పుష్ప 2 ది రూల్’లో 2024లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా 2024లో రూ. 840 కోట్ల షేర్ (రూ. 1800 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో టాప్ వన్ ప్లేస్ నిలిచింది.

';

2.కల్కి 2898 AD

ప్రభాస్ హీరోగా అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్, దీపికా పదుకొణే ముఖ్యపాత్రల్లో నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం కల్కి 2898 AD. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 600 కోట్ల షేర్ (రూ.1200 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లతో టాప్ 2లో నిలిచింది.

';

3.దేవర

ఎన్టీఆర్ హీరోగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర పార్ట్ -1’. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 325 కోట్ల షేర్ (రూ.512 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

';

4.హనుమాన్

తేజ సజ్జా హీరోగా ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘హను మాన్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 159 కోట్ల షేర్ (రూ.300 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది టాప్ 4లో నిలిచింది.

';

5.టిల్లు స్క్వేర్

సిద్దు జొన్నలగడ్డ హీరోగా మల్లిక్ రామ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘టిల్లు స్క్వేర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 69 కోట్ల షేర్ (రూ. 130 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. టాప్ 5లో నిలిచింది.

';

6. లక్కీ భాస్కర్

దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘లక్కీ భాస్కర్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 55.60 షేర్ (రూ.115 కోట్ల గ్రాస్ )వసూల్లతో టాప్ 6లో నిలిచింది.

';

7.సరిపోదా శనివారం

నాని హీరోగా వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సరిపోదా శనివారం’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 53 కోట్ల షేర్ (రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో టాప్ 7లో నిలిచింది.

';

8.‘క’ మూవీ

‘క’ కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించగా సుజిత్, సందీప్ ద్వయం దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 21 కోట్ల షేర్ (రూ.42 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో టాప్ 8లో నిలిచింది.

';

9.మత్తు వదలరా..2!

శ్రీ సింహా కోడూరి ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘మత్తు వదలరా 2’. ఈ చిత్రం ‘మత్తు వదలరా’ మూవీకి సీక్వెల్ గా వచ్చింది. ఈ సినిమా రూ. 18 కోట్ల షేర్ (రూ. 36 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.

';

10.కమిటీ కుర్రోళ్లు

నిహారిక నిర్మాతగా యదు వంశీ దర్శకత్వంలో అంతా కొత్తవాళ్లతో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 10 కోట్ల షేర్ (రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 10లో నిలిచింది.

';

VIEW ALL

భారతదేశంలో భక్తులకు ఉచిత అన్నప్రసాదాన్ని అందించే దేవాలయాలు ఇవే..

Banana Facts: అరటి పండును డైలీ ఒకటి తింటే.. నెలతిరక్కుండానే ఈ సమస్యలు మటు మాయం..!

Carrot and Beetroot: క్యారెట్–బీట్రూట్ తురుముకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టి తర్వాత వాడుకోవచ్చా..?

Fruit Timing: ఉదయం పండ్లు తినడం మంచిదా లేక రాత్రి తినడం మేలా..?
Read Next Story