అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘పుష్ప 2 ది రూల్’లో 2024లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా 2024లో రూ. 840 కోట్ల షేర్ (రూ. 1800 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో టాప్ వన్ ప్లేస్ నిలిచింది.
ప్రభాస్ హీరోగా అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్, దీపికా పదుకొణే ముఖ్యపాత్రల్లో నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం కల్కి 2898 AD. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 600 కోట్ల షేర్ (రూ.1200 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లతో టాప్ 2లో నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్ హీరోగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర పార్ట్ -1’. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 325 కోట్ల షేర్ (రూ.512 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
తేజ సజ్జా హీరోగా ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘హను మాన్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 159 కోట్ల షేర్ (రూ.300 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది టాప్ 4లో నిలిచింది.
సిద్దు జొన్నలగడ్డ హీరోగా మల్లిక్ రామ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘టిల్లు స్క్వేర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 69 కోట్ల షేర్ (రూ. 130 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. టాప్ 5లో నిలిచింది.
దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘లక్కీ భాస్కర్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 55.60 షేర్ (రూ.115 కోట్ల గ్రాస్ )వసూల్లతో టాప్ 6లో నిలిచింది.
నాని హీరోగా వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సరిపోదా శనివారం’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 53 కోట్ల షేర్ (రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో టాప్ 7లో నిలిచింది.
‘క’ కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించగా సుజిత్, సందీప్ ద్వయం దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 21 కోట్ల షేర్ (రూ.42 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో టాప్ 8లో నిలిచింది.
శ్రీ సింహా కోడూరి ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘మత్తు వదలరా 2’. ఈ చిత్రం ‘మత్తు వదలరా’ మూవీకి సీక్వెల్ గా వచ్చింది. ఈ సినిమా రూ. 18 కోట్ల షేర్ (రూ. 36 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.
నిహారిక నిర్మాతగా యదు వంశీ దర్శకత్వంలో అంతా కొత్తవాళ్లతో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 10 కోట్ల షేర్ (రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 10లో నిలిచింది.