Pista: పిస్తా తినేవారికి గుడ్ న్యూస్.. గుండె నుంచి మెదడు వరకు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

పిస్తాలో కొవ్వు పదార్థాలు తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

పిస్తా తీసుకోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ కూడా బాగుంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

దీంతో మీ గుండె ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

పిస్తా తినడం వల్ల రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు కూడా నియంత్రణలో ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

ఇందులో ఉండే ప్రోటీన్, ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

క్రమం తప్పకుండా పిస్తా పప్పును తీసుకోవడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

అలాగే, ఇందులో ఉండే విటమిన్ B6 మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగుపరిచే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 14, 2026

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