Pista: పిస్తా తినేవారికి గుడ్ న్యూస్.. గుండె నుంచి మెదడు వరకు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!

పిస్తాలో కొవ్వు పదార్థాలు తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పిస్తా తీసుకోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ కూడా బాగుంటుంది.
దీంతో మీ గుండె ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుంది.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
పిస్తా తినడం వల్ల రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు కూడా నియంత్రణలో ఉంటాయి.
ఇందులో ఉండే ప్రోటీన్, ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది.
క్రమం తప్పకుండా పిస్తా పప్పును తీసుకోవడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది.
అలాగే, ఇందులో ఉండే విటమిన్ B6 మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగుపరిచే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.