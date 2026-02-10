ఉడిపి కృష్ణ దేవాలయంలో భక్తులకు ఉచితమైన నాణ్యమైన ఆహారం అందించబడుతుంది. ఆలయ ప్రాంగణంలో రోజూ అన్నదానం నిర్వహిస్తారు. రోజువారి అన్న ప్రసాదంలో అన్నం, సాంబారు, రసం, పాయసం వంటివి భక్తులకు వడ్డిస్తారు.
కేరళలో కొలువైన శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క 108 దివ్య దేశాల్లో ఒకటైన ఈ ఆలయంలో స్వామి పద్మనాభుడిగా కొలువై ఉన్నారు. పద్మనాభస్వామి ఆలయం భక్తులకు ఉచిత అన్నదానం అందిస్తుంది.
తిరుపతి తిరుమల వేంకటేశ్వర ఆలయం ప్రతి రోజు యాత్రికులకు అన్నదానం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. TTD అన్నప్రసాదం కాంప్లెక్స్లో భక్తులకు రుచికరమైన ఉచిత భోజనాన్ని మూడు పూటల అనునిత్యం అందజేస్తూ ఉంటారు.
ఒడిశా రాజధాని పూరీలో కొలువైన ఈ ఆలయం ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద వంటశాలలలో ఒకటి. ఆలయ సముదాయం లోపల ఆనంద్ బజార్ ప్రతిరోజూ వేలాది మంది యాత్రికులకు ఉచిత భోజనాన్ని అందిస్తుంది. వంటశాలలో మహాలక్ష్మి దేవి స్వయంగా వంట చేస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం.
ఇస్కాన్ బెంగుళూరు ఆలయ సందర్శకులకు నిత్య అన్నదాన అని పిలువబడే ఉచిత భోజన ప్రసాదాన్ని అందిస్తుంది.
కేంద్రపాలిత ప్రాంతం జమ్మూ కశ్మీర్లోని వైష్ణో దేవి పుణ్యక్షేత్రం బోర్డు ప్రతిరోజూ వేలాది మంది యాత్రికులకు అన్న ప్రసాదాన్ని ఉచితంగా అందిస్తుంది. యాత్రికులకు పరిశుభ్రమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందిస్తున్నారు.
అమృత్సర్ గోల్డెన్ టెంపుల్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లంగర్ ఉంది. ఇక్కడ ఇది ప్రతిరోజూ దాదాపు లక్ష మందికి ఉచిత ఆహారాన్ని అందిస్తుంది. ప్రసాదంలో రోటీ,పప్పు, ఒక కూరగాయతో అన్న ప్రసాదం వడ్డిస్తారు.
మహారాష్ట్రలోని శిరిడి సాయి బాబా మందిరంలో అందించే ఆహారాన్ని సాయినాథుని ప్రసాదంగా పరిగణిస్తారు. ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్ లో కొలువైన ఈ ఆలయంలో ఉచిత భోజనంలో పప్పు, చపాతీ, అన్నం ఇతర కూరగాయలతో చేసిన వంటకాలు ఉంటాయి. ఈ ఆలయంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద
కర్నాటకలో కొలువైన ధర్మస్థల ఆలయం ఎంతో పురాతనమైనది. ఇక్కడికి దర్శనం కోసం వచ్చే ప్రతి యాత్రికుడికి ఉచిత అన్న ప్రసాద భోజనం లభిస్తుంది. కులం, మతం, సంస్కృతి లేదా హోదాతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆలయంలో రోజువారీ అన్నప్రసాదాన్ని
కేరళలో కొలువైన గురవాయూర్ దేవాలయంలోని ప్రతిరోజూ వేలాది మంది యాత్రికులకు ఉచిత భోజనాన్ని ప్రసాదంగా అందిస్తున్నారు.