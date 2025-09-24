ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పురాతన నగరం కాశీ. వరుణ, అసి నదుల సంగమం వల్ల దీనికి వారణాసి పేరు వచ్చింది.ఇది హిందువులు తప్పక దర్శించాల్సిన ప్రదేశం.
తిరుమలలో శ్రీ మహా విష్ణువు.. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిగా కొలువైన దివ్య స్థానం. ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ మంది భక్తులు దర్శించుకునే దివ్యక్షేత్రం
తమిళనాడులోని తంజావూరులో చోళ పాలకుడు రాజ రాజ చోళ I చేత నిర్మించబడిన బృహదీశ్వర దేవాలయం. ప్రపంచంలో అతి ఎత్తైన నిర్మాణ కౌశలం కలిగిన ఆలయం. కళాభిమానానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రధాన దక్షిణ భారత దేవాలయం.
మధ్యప్రదేశ్ క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దంలో అశోక చక్రవర్తిచే నిర్మించబడిన క్షేత్రం. ఇది బుద్ధ భగవానుడి అవశేషాలను కలిగి ఉందని చెప్పబడే భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ తీర్థయాత్ర స్థలం.
ఒడిషా పూరీ జిల్లా, సూర్య దేవాలయం హిందువులు దర్శించుకునే దివ్యక్షేత్రం. భారతీయ దేవుడు సూర్యుని గౌరవించే ఒక నిర్మాణ కళాఖండం. ఈ దేవాలయం రథం ఆకారంలో ఉంటుంది.
ఒరిస్సా శ్రీ మహావిష్ణువు .. పూరీ జగన్నాథుడిగా కొలువైన దివ్యక్షేత్రం. ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత అరుదైన క్షేత్రం శ్రీ వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో ఇది ఒకటి.
తమిళనాడు తమిళనాడులోని పూజ్యమైన హిందూ బడా చార్ ధామ్ గా ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీరాముడు రావణుడిని వధించిన రాముడిచే స్థాపించిన బడిన శివలింగం. మన దేశంలో అతిపెద్ద దేవాలయం.
గుజరాత్ భారతదేశంలోని చారిత్రాత్మక తీర్థయాత్ర ప్రదేశం సోమనాథ్ ఆలయం.. శివ పురాణం, స్కంద పురాణం వంటి పురాతన గ్రంధాల ప్రకారం 'చంద్రుని రక్షకుడు'గా ప్రసిద్ధి చెందిన క్షేత్రం గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంది.
ఉత్తరాఖండ్ కేదార్నాథ్ ఆలయం, ఉత్తరాఖండ్లోని గర్హ్వాల్ ప్రాంతంలో ఉంది కేదార్నాథ్ ఆలయం. మహాభారత సమయంలో పాండవులు తమ పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్న దివ్యక్షేత్రం. ప్రపంచవ్యాప్త ప్రసిద్ధి చెందిన జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం.
ఉత్తరాఖండ్ మహా విష్ణువు బద్రీనాథ్ స్వామిగా కొలువైన నివాసం. ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలి ప్రాంతంలో అలకనంద నదికి సమీపంలో ఉంది. విష్ణువు యొక్క ఈ పవిత్ర మందిరం హిందూ విశ్వాసం యొక్క చార్ ధామ్లలో ఒకటి. 108 వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటి.