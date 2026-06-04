వరల్డ్ టాప్ మోస్ట్ బెస్ట్ రొమాంటిక్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ ప్లేసెస్ ఇవే..

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

దుబాయ్

దుబాయ్ లో ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన కట్టడమైన బుర్జ్ ఖలీఫా ఒకటి. దీన్ని సందర్శించడానికి ప్రతి యేడాది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది టూరిస్టులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

బాలి

బాలి అందమైన బీచ్ లు, జంతువులు, జలపాతాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశం. ఇది కాస్మోపాలిటన్ నగరంగా ప్రసిద్ధి పొందింది. ఇక్కడ కళలు,సంగీతం, చారిత్రాత్మక సంఘటనలతో సాంస్కృతికంగా విభిన్నమైన గమ్యస్థానంగా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

రోమ్

ఇటలీ రాజధాని రోమ్ నగరం చారిత్రకంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన విహార ప్రదేశం. ఐరోపాలో అత్యధికంగా సందర్శించే నగరాల్లో ఇది ఒకటి.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

లండన్

ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు సందర్శించే స్థలాల్లో ఇంగ్లాండ్ రాజధాని లండన్ ఒకటి. ప్రతియేడు 50 మిలియన్లకు పైగా పర్యాటకులతో ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు సందర్శించే స్థలంగా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

ఫుకెట్

ఫుకెట్ దక్షిణ థాయిలాండ్‌లో అద్భుత రమణీయ ప్రదేశం. ఇక్కడ తెల్లటి ఇసుక బీచ్ లకు కారణంగా ఇది వరల్డ్ టాప్ మోస్ట్ రొమాంటిక్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ లో ఒకటిగా నిలిచింది. మణి జలాలు మరియు తెల్లని ఇసుక బీచ్‌ల కారణంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశం.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

పారిస్

ఫ్రాన్స్ దేశం రాజధాని పారిస్ ను ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశంగా రికార్డులకు ఎక్కనుంది. ప్రపంచంలో అత్యధికంగా సందర్శించే నగరాల్లో ఇది ఒకటి.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

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