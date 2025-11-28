1 గ్రాము బంగారంతో అందంగా, స్టైలిష్గా రింగ్స్ కొనుగోలు చేయొచ్చు.. బడ్జెట్ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి.
వెయిట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల డైలీ యూజ్కు బాగా సూట్ అవుతుంది. బంగారం ధరలు కూడా భారీగా పెరుగుతుండటంలో లైట్ వెయిట్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు.
చిన్న, ఎలిగెంట్, మినిమల్ డిజైన్స్ 1 గ్రాము రింగుల్లో ఎక్కువగా లభిస్తాయి. చూడటానికి 3 గ్రాముల వలే కనిపిస్తాయి.
బర్త్డే, యానివర్సరీ, సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్గా 1 గ్రాము రింగులు బెస్ట్ ఆప్షన్. మీ తోబుట్టువులకు, స్నేహితులకు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవి బెస్ట్.
ఫ్లోరల్, హార్ట్, జ్యామెట్రిక్, మాందియాలాంటి ఎన్నో డిజైన్లలో లభ్యం అవుతున్నాయి.ఇవే కాదు మార్కెట్లో ఇంకా ఎన్నో రకాల వెరైటీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
22K & 18K గోల్డ్ ఆప్షన్లలో 1 గ్రాము రింగులు సులభంగా దొరుకుతాయి. చూడటానికి చాలా అందంగా ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటాయి.
జువెలరీ స్టోర్స్ తరచూ 1 గ్రాము జువెలరీపై మంచి ఆఫర్లు ఇస్తాయి. పెద్ద పెద్ద జువెల్లరీ షాపుల్లో ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడం బెటర్ .
Amazon, Tanishq, Malabar Gold, CaratLane వంటి ప్లాట్ఫార్మ్స్లో ఎన్నో మోడల్స్ దొరుకుతాయి.
స్మాల్ బడ్జెట్లో గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొదలుపెట్టాలనుకునేవారికి మంచి ఆప్షన్.
ట్రెండ్లో ఉన్న మినిమల్ గోల్డ్ రింగ్స్ .. యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్న స్టైల్ ఇదే.