Money Saving Tips: కొత్త ఏడాది 2026 వచ్చేస్తోంది.. ఈ 5 పొదుపు సూత్రాలు పాటించాల్సిందే..!!

Bhoomi
Dec 06,2025
సేవింగ్స్‌కు ముందు ఖర్చులు తర్వాత:

సాలరీ వచ్చిన వెంటనే ముందుగా పొదుపు మొత్తాన్ని విడిగా పెట్టాలి. మిగిలినదానితోనే ఖర్చులు ప్లాన్ చేయాలి.

50-30-20 రూల్ ఫాలో అవ్వాలి

50% అవసరాలకు, 30% కోరికలకు, 20% సేవింగ్స్ & ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కు కేటాయించాలి.

ఫైనాన్షియల్ గోల్స్‌ను క్లియర్ చేసుకోవాలి

1 సంవత్సరం, 5 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాల టార్గెట్లుగా సేవింగ్స్‌ను ప్లాన్ చేస్తే లక్ష్యం చేరడం సులభం.

అనవసర సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను క్యాన్సిల్ చేయండి

చూస్తే చిన్న ఖర్చుల్లా అనిపించినా, నెలకు & సంవత్సరానికి చాలా పెద్ద మొత్తంగా మారతాయి.

ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ తప్పనిసరి

కనీసం 6 నెలల ఖర్చులకు సరిపడే విధంగా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఉంచుకోవాలి.

క్రెడిట్ కార్డ్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి

కేవలం అవసరానికి మాత్రమే వాడాలి. పేరు మీద ఉన్న ఆఫర్లు ఎక్కువ ఖర్చులకు దారితీస్తాయి.

EMI డెట్ రేషియోను తగ్గించాలి

మీ ఆదాయం 30% కన్నా ఎక్కువగా EMIలు ఉండకూడదు. అప్పు తగ్గితే పొదుపు పెరుగుతుంది.

ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లను డైవర్సిఫై చేయాలి

PPF, FD, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, గోల్డ్, SIP వంటి వేర్వేరు ఆప్షన్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి.

ఖర్చుల ట్రాకింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి

మొబైల్ ఆప్స్ లేదా నోట్‌బుక్‌తో నెలవారీ ఖర్చులను ట్రాక్ చేయడం అలవాటు చేయాలి.

రిస్క్ ప్రొటెక్షన్‌కు ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరి

హెల్త్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే అనుకోని పరిస్థితుల్లో పొదుపు కాపాడుతుంది.

