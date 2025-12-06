సాలరీ వచ్చిన వెంటనే ముందుగా పొదుపు మొత్తాన్ని విడిగా పెట్టాలి. మిగిలినదానితోనే ఖర్చులు ప్లాన్ చేయాలి.
50% అవసరాలకు, 30% కోరికలకు, 20% సేవింగ్స్ & ఇన్వెస్ట్మెంట్కు కేటాయించాలి.
1 సంవత్సరం, 5 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాల టార్గెట్లుగా సేవింగ్స్ను ప్లాన్ చేస్తే లక్ష్యం చేరడం సులభం.
చూస్తే చిన్న ఖర్చుల్లా అనిపించినా, నెలకు & సంవత్సరానికి చాలా పెద్ద మొత్తంగా మారతాయి.
కనీసం 6 నెలల ఖర్చులకు సరిపడే విధంగా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఉంచుకోవాలి.
కేవలం అవసరానికి మాత్రమే వాడాలి. పేరు మీద ఉన్న ఆఫర్లు ఎక్కువ ఖర్చులకు దారితీస్తాయి.
మీ ఆదాయం 30% కన్నా ఎక్కువగా EMIలు ఉండకూడదు. అప్పు తగ్గితే పొదుపు పెరుగుతుంది.
PPF, FD, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, గోల్డ్, SIP వంటి వేర్వేరు ఆప్షన్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి.
మొబైల్ ఆప్స్ లేదా నోట్బుక్తో నెలవారీ ఖర్చులను ట్రాక్ చేయడం అలవాటు చేయాలి.
హెల్త్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే అనుకోని పరిస్థితుల్లో పొదుపు కాపాడుతుంది.