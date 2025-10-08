స్వదేశీ చాట్యాప్ అయిన అరట్టై తక్కువ సమయంలోనే కోటి (1 మిలియన్) డౌన్లోడ్స్ దాటింది.
విదేశీ యాప్స్కు బదులుగా దేశీయంగా రూపొందించిన ఈ యాప్ను "భారతీయ వాట్సాప్"గా పిలుస్తున్నారు.
సురక్షితమైన, ఫాస్ట్ మెసేజింగ్ ఫీచర్లతో యూజర్ల విశ్వాసం పొందింది.
వాయిస్, వీడియో కాలింగ్తో పాటు, గ్రూప్ చాట్స్, మీడియా షేరింగ్, డార్క్ మోడ్ వంటి సౌకర్యాలు అందిస్తోంది.
భారతదేశంలోనే సర్వర్లు ఉండడం వలన యూజర్ డేటా భద్రంగా ఉండేలా కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
చెన్నై ఆధారంగా ఉన్న Zoho సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన ఈ యాప్ దేశీయ టెక్ శక్తిని మరోసారి చూపించింది.
మరిన్ని భాషల్లో యాప్ను అందుబాటులోకి తేవడంతో పాటు, కొత్త ఫీచర్లను జోడించాలన్న లక్ష్యంతో కంపెనీ ముందుకు సాగుతోంది.