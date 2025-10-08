Arattai App: అరట్టై దూసుకెళ్తోంది.. కోటి దాటిన డౌన్ లోడ్స్

';

అరట్టై యాప్ పాప్యులారిటీ బూస్ట్:

స్వదేశీ చాట్‌యాప్‌ అయిన అరట్టై తక్కువ సమయంలోనే కోటి (1 మిలియన్) డౌన్‌లోడ్స్ దాటింది.

 ';

భారతీయ ప్రత్యామ్నాయం:

విదేశీ యాప్స్‌కు బదులుగా దేశీయంగా రూపొందించిన ఈ యాప్‌ను "భారతీయ వాట్సాప్"గా పిలుస్తున్నారు.

 ';

వాడుకదారుల విశ్వాసం:

సురక్షితమైన, ఫాస్ట్ మెసేజింగ్ ఫీచర్లతో యూజర్ల విశ్వాసం పొందింది.

 ';

ప్రత్యేక ఫీచర్లు:

వాయిస్, వీడియో కాలింగ్‌తో పాటు, గ్రూప్ చాట్స్, మీడియా షేరింగ్, డార్క్ మోడ్ వంటి సౌకర్యాలు అందిస్తోంది.

 ';

డేటా సెక్యూరిటీ:

భారతదేశంలోనే సర్వర్లు ఉండడం వలన యూజర్ డేటా భద్రంగా ఉండేలా కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

 ';

ఇండియన్ టెక్ స్టార్ట్‌అప్ గర్వం:

చెన్నై ఆధారంగా ఉన్న Zoho సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన ఈ యాప్ దేశీయ టెక్ శక్తిని మరోసారి చూపించింది.

 ';

భవిష్యత్ ప్రణాళికలు:

మరిన్ని భాషల్లో యాప్‌ను అందుబాటులోకి తేవడంతో పాటు, కొత్త ఫీచర్లను జోడించాలన్న లక్ష్యంతో కంపెనీ ముందుకు సాగుతోంది.

 ';

