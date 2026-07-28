లంచ్కి ముందు మెంతి మొలకలు..షుగర్కు చెక్
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
డయాబెటిస్ ప్రతి ఇంట్లో వినిపిస్తున్న ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య. మందులు, వ్యాయామే కాదు రోజువారీ ఆహారం కూడా ఎంతో కీలకం.
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
ఏం తింటున్నామనేది మాత్రమే కాదు.. ఎప్పుడు తింటున్నామన్నదీ కూడా చాలా ముఖ్యం.
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
మధ్యాహ్నం భోజనానికి ముందు మెంతి మొలకలు తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు.
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
మెంతి మొలకలు షుగర్ స్పెక్స్ తగ్గించడంలో తోడ్పాటు అందిస్తాయట. జీర్ణం కూడా చాలా సులభం అవుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
మెంతి మొలకల్లో అధిక మొత్తంలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, సమృద్ధిగా పీచు పదార్థం ఉంటుంది. సాధారణ గింజల కంటే మరింత ప్రయోజనంగా భావిస్తారు.
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
ఈ మొలకెత్తిన మెంతుల్లో కరికే పీచు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కార్బొహైడ్రేట్లు నెమ్మెదిగా జీర్ణమయ్యేలా చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర ఒక్కసారిగా పెరిగే ఛాన్స్ తగ్గుతుంది. జీర్ణక్రియ, గట్ హెల్త్ కు కూడా మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
షుగర్ మెడిసిన్ వాడేవారు వైద్యుల సలహాతోనే మెంతి మొలకలు ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీతెలుగు వెబ్ సైట్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.
Published by:
Bhoomi
| Jul 28, 2026
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