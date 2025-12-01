వాట్సప్ కొత్త రూల్ తీసుకువచ్చింది. నిరంతరం అప్డేట్లు తీసుకువస్తున్న వాట్సప్ తాజాగా మరో అప్డేట్ ఇచ్చింది.
ల్యాప్టాప్, పీసీలో వాట్సాప్ వెబ్ వాడేవారికి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఇకపై యాక్టివ్ సిమ్ ఉన్న మొబైల్తోనే వాట్సప్ వెబ్ పని చేస్తుంది.
కొత్తగా తీసుకువచ్చిన రూల్ ప్రకారం వాట్సప్ వెబ్ 6 గంటల కంటే ఎక్కువ నిరంతరంగా సెషన్ కొనసాగదు.
వాట్సప్ వెబ్ 6 గంటలు పూర్తయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా లాగౌట్ అవుతుంది.
లాగౌట్ అయిన తర్వాత మళ్లీ ఉపయోగించాలంటే క్యూఆర్ కోడ్ను మొబైల్తో స్కాన్ చేసి మళ్లీ లాగిన్ చేయాలి.
కొత్త నిబంధన తీసుకురావడంతో నిరంతరం పనిచేసే యూజర్లకు ఇది అసౌకర్యం కలిగించే అవకాశం ఉంది.
'టెలికమ్యూనికేషన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సవరణ నిబంధనలు- 2025'లో భాగంగా టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా ఈ సిమ్ బైండింగ్ మార్పులు జరిగాయి