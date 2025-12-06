Business Ideas: పెట్టుబడి తక్కువ.. ఆదాయం ఎక్కువ.. మెడికల్ స్టోర్ ఇలా తెరవండి..!!

Dec 06,2025
డి. ఫార్మసీ లేదా బి. ఫార్మసీ కోర్సు

మెడికల్ స్టోరీ తెరవడానికి డి ఫార్మసీ లేదా బీ ఫార్మసీ చేసి ఉండాలి. గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి ఈ కోర్సు చేయాలి.

రిజిస్ట్రేషన్

డిఫార్మసీ లేదా బీ ఫార్మసీ డిప్లామా పూర్తి చేసిన తర్వాత రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ గా మారాలి.

డ్రగ్ లైసెన్స్ దరఖాస్తు

రాష్ట్ర ఫార్మసీ కౌన్సిల్, డ్రగ్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ నుంచి డ్రగ్ లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

ఈ పత్రాలు అవసరం

దరఖాస్తుతోపాటు ఫార్మసిస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్, గుర్తింపు కార్డు మొదలైన పత్రాలను సమర్పించాలి.

మ్యాప్, లేఅవుట్

ఇంజనీర్ నుంచి దుకాణంకు సంబంధించిన మ్యాప్ ను తీసుకోండి. అందులో షాప్ ఎక్కడ ఉండాలి..ఎలా ప్రారంభించాలో వివరంగా ఉంటుంది.

ఫ్రిజ్ తప్పనిసరి

ఔషధాలను సరైన టెంపరేచర్ వద్ద ఉంచేందుకు షాపులో రిఫ్రిజిరెటేర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

జీఎస్టీ

మీ మెడికల్ స్టోర్ కోసం జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉండాలి. ట్యాక్స్ తప్పనిసరిగా చెల్లించాలి.

షాప్ పేపర్లు

షాప్ రెంట్ కు తీసుకుంటే రెంట్ అగ్రిమెంట్ పేపర్ ఉండాలి. మీ స్వంతది అయితే దాని రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి.

ప్రభుత్వాధికారిని సంప్రదించండి

మరింత సమాచారం కోసం మీ దగ్గరలోని డ్రగ్ కంట్రోలర్ అధికారిని సంప్రదించండి.

లైసెన్స్ ఫీజు

లైసెన్స్ తీసుకునేందుకు ఫీజు చలాన్ చెల్లించాలి. ఇలా మెడికల్ స్టోర్ తెరవడం వల్ల ప్రతినెలా మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

