Gold: గుట్టలుగా బంగారం.. ఆర్బిఐ వద్ద ఎన్ని టన్నుల గోల్డ్ నిల్వ ఉందో తెలుసా?

Bhoomi
Oct 08,2025
2024లో దేశంలో బంగారం డిమాండ్ 800 టన్నులకు పైగా చేరుకుంది.

బంగారు ఆభరణాలు, బంగారు ఇటిఎఫ్‌లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది.

ఆ దేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు ఆభరణాల వినియోగదారుగా మారింది.

2024లో భారతదేశంలో 563 టన్నుల బంగారు ఆభరణాలు వినియోగించారు.

బంగారు ఆభరణాల విలువ దాదాపు రూ.3.6 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది.

కబడ్డీలు, నాణేల రూపంలో 239 టన్నుల వరకు బంగారం కొనుగోలు చేశారు.

2023 తో పోలిస్తే బంగారు నాణేల కడ్డీల కొనుగోలు 60శాతం పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

5 సంవత్సరాలలో గోల్డ్ ETF హోల్డింగ్ 21 టన్నుల నుండి 63 టన్నులకు పెరిగింది.

2025 మొదటి త్రైమాసికం గురించి మాట్లాడుకుంటే, బంగారు ETFలలో $21 బిలియన్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి.

ఇప్పుడు 25వ ఆర్థిక సంవత్సరంలో, బంగారం 41శాతం రాబడిని ఇవ్వడం ద్వారా అధిగమించింది.

