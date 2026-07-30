పిల్లల్లో రక్తం పెంచే హెల్దీ ఫుడ్స్ ఏవో తెలుసా?

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

పిల్లల ఎదుగుదలకు, మెదడు అభివృద్ధి, రోగనిరోధకశక్తికి సరిపడా రక్తం ఉండటం ఎంతో అవసరం.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

ఐరన్ లోపం వల్ల రక్తహీనత వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు పోషకాహారం అందించడం పేరెంట్స్ బాధ్యత.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

రోజువారీ ఆహారంలో ఐరన్ ఫొలేట్, విటమిన్ బి12, విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే ఫుడ్స్ చేరితే రక్తం పెరుగుతుంది.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

రాగులు, జొన్నలు, సజ్జలు, కొర్రలు వంటి వాటిల్లో ఐరన్ తోపాటు ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

రాగి జావ, మిల్లెట్ దోశలు, ఉప్మా లేదా చపాతీల రూపంలో పిల్లలకు అందిస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

పాలకూర, తోటకూర, బచ్చలికూర వంటి ఆకుకూరల్లో కూడా ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

ఖర్జూరాలు, కిస్మిస్, అంజీర్, దానిమ్మ, బీట్‌రూట్, క్యారెట్ వంటివి కూడా పిల్లల డైట్‌లో చేర్చడం మంచిది.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

శనగలు, పెసలు, కందులు, రాజ్మా వంటి పప్పుధాన్యాలు, గుడ్లు, చేపలు, చికెన్ వంటి ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ కూడా రక్తకణాలను పెంచుతాయి.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

ఐరన్ ఉన్న ఆహారంతో పాటు నిమ్మకాయ, నారింజ, ఉసిరి, జామ వంటి విటమిన్-C అధికంగా ఉండే పండ్లు ఇవ్వడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఉండదు.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

పిల్లల్లో అలసట, ముఖం పాలిపోయినట్లు కనిపించడం, ఆకలి తగ్గడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే.. వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం అవసరం.

Published by: Bhoomi | Jul 30, 2026

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