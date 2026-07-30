పిల్లల్లో రక్తం పెంచే హెల్దీ ఫుడ్స్ ఏవో తెలుసా?

పిల్లల ఎదుగుదలకు, మెదడు అభివృద్ధి, రోగనిరోధకశక్తికి సరిపడా రక్తం ఉండటం ఎంతో అవసరం.
ఐరన్ లోపం వల్ల రక్తహీనత వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు పోషకాహారం అందించడం పేరెంట్స్ బాధ్యత.
రోజువారీ ఆహారంలో ఐరన్ ఫొలేట్, విటమిన్ బి12, విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే ఫుడ్స్ చేరితే రక్తం పెరుగుతుంది.
రాగులు, జొన్నలు, సజ్జలు, కొర్రలు వంటి వాటిల్లో ఐరన్ తోపాటు ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
రాగి జావ, మిల్లెట్ దోశలు, ఉప్మా లేదా చపాతీల రూపంలో పిల్లలకు అందిస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
పాలకూర, తోటకూర, బచ్చలికూర వంటి ఆకుకూరల్లో కూడా ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది.
ఖర్జూరాలు, కిస్మిస్, అంజీర్, దానిమ్మ, బీట్రూట్, క్యారెట్ వంటివి కూడా పిల్లల డైట్లో చేర్చడం మంచిది.
శనగలు, పెసలు, కందులు, రాజ్మా వంటి పప్పుధాన్యాలు, గుడ్లు, చేపలు, చికెన్ వంటి ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ కూడా రక్తకణాలను పెంచుతాయి.
ఐరన్ ఉన్న ఆహారంతో పాటు నిమ్మకాయ, నారింజ, ఉసిరి, జామ వంటి విటమిన్-C అధికంగా ఉండే పండ్లు ఇవ్వడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఉండదు.
పిల్లల్లో అలసట, ముఖం పాలిపోయినట్లు కనిపించడం, ఆకలి తగ్గడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే.. వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం అవసరం.