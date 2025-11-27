బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో చాలా మంది మహిళలు పేపర్, చెక్క, ధాన్యాలు, మసాలాలతో తయారయ్యే ప్రత్యేక ఆభరణాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
వడోదరకు చెందిన 49 ఏళ్ల అశ్విని కేత్కర్ తక్కువ ధరలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఎకో–ఫ్రెండ్లీ ఆభరణాలు తయారు చేస్తూ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు.
సోంపు, నల్ల మిరియాలు, ఏలకులు, సకారియా, చిన్న ధాన్యాలు వంటి సహజ పదార్థాలను ఉపయోగించి అందమైన నెక్లెస్, చెవిపోగులు, బిడిడి లాంటి ఆభరణాలను తయారు చేస్తారు.
ఈ ఆభరణాల లోపలి బేస్ కోసం చెక్క, కార్డ్బోర్డ్, పత్తి దారం వంటి పర్యావరణహిత పదార్థాలను ఉపయోగించడం వీటి ప్రత్యేకత.
తయారీ పూర్తయ్యాక ప్రత్యేక పాలిష్ చేయడం వల్ల పురుగుల బారిన పడకుండా, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేలా చేస్తారు.
ఆమె తయారు చేసే ఆభరణాలు రూ. 20 నుంచి రూ. 400 వరకు ధరల్లో లభిస్తాయి. అందుకే సాధారణ కుటుంబాలకు కూడా ఇవి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా మారాయి.
మహారాష్ట్ర ‘రుఖ్వత్’ సంప్రదాయాన్ని గుర్తు చేసేలా, ఆమె చక్కెరతో తయారయ్యే ‘తిల్వా’ లేదా ‘హల్వా ఆభరణాలు’ కూడా తయారు చేస్తారు. ఇవి మకర సంక్రాంతి వేళ ఎక్కువగా ధరిస్తారు.
చక్కెర ఆభరణాల బేస్ కోసం శాటిన్ రిబ్బన్, కార్డ్బోర్డ్, తీపి పెట్టెల్లో ఉండే బంగారు కాగితం వంటి పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు; వీటిని అతికించేందుకు తినదగిన జిగురు వాడతారు.
ఒడిశా, అస్సాం, బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో ధాన్యాలతో ఆభరణాలు తయారు చేసే సంప్రదాయం ఉంది. ఆ కాన్సెప్ట్ను అశ్విని కూడా తమ డిజైన్లలో అనుసరిస్తున్నారు.
ట్రెడిషనల్ లుక్కు, నేచురల్ మెటీరియల్స్, తక్కువ ధరతో అందంగా ఉండే ఈ ఆభరణాలు ప్రస్తుతం వడోదరలో కొత్త ఫ్యాషన్ ట్రెండ్గా మారాయి.