బంగారాన్ని కొనేముందు ఆభరణం లేదా గోల్డ్ బిస్కెట్పై బీఐఎస్ (BIS) హాల్మార్క్ ఉందా లేదా అని సరిచూసుకోండి
బంగారం ఆయస్కాంతాన్ని ఆకర్షించదు. ఒకవేళ అది ఆకర్షిస్తే అందులో ఇనుము లేదా నికెల్ కల్తీ జరిగినట్లే.
ఆభరణాలను అంచున కొంచెం రుద్ది చూస్తే లోపల ఎలాంటి రంగు లోహలు కనిపించినా అది బంగారు పూత అని అర్థం
గోల్డ్పై కొద్దిగా నైట్రిక్ యాసిడ్ పోస్తే అది రంగు మారితే అది కల్తీ బంగారం అని లెక్క. నిజమైన బంగారం రంగు మారదు
ఆభరణాలను నీటిలో వేస్తే అవి అడుగుకు చేరుతాయి. ఒకవేళ అవి నీటిలో తేలియాడితే అది నకిలీ బంగారం.
సిరామిక్ ప్లేట్పై ఆభరణాలను రుద్దితే అది నల్లగా మారితే నకిలీ బంగారం లేదా గోల్డ్ కలర్తో గీత పడితే అది అసలైన బంగారం.
అరచేతిలే ఆభరణాలను ఉంచి కొద్దిగా రబ్ చేయండి. దాని వల్ల తుప్పు వాసన వస్తే అది నకిలీది. అసలైన బంగారం వాసన రాదు
ఆభరణాలను ధరించినప్పుడు శరీరంపై ఆకుపచ్చని లేదా నల్లని మచ్చలు వస్తే అవి నకిలీ బంగారం.
అసలైన బంగారం ఏదైనా వస్తువుతో కలిపి శబ్దం చేస్తే అది ఎలాంటి శబ్దం రాదు.
బంగారం బరువు గల వస్తువు. అది చేతిలో పెట్టుకుంటే బరువును గమనిస్తారు. గిల్డ్ నగలు బోలుగా బరువు తక్కువగా ఉంటాయి.