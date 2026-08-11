భోజనం తర్వాత చిటికెడు ఈ గింజలు తింటే ఆ సమస్యలకు చెక్ పడ్డట్లే..!!

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

భోజనం తర్వాత

భారతీయ ఇళ్లలో, భోజనం తర్వాత కొన్ని సోంపు గింజలను నోట్లో వేసుకోవడం సర్వసాధారణం.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

జీర్ణక్రియను వేగవంతం

ఈ గింజలలో అద్భుతమైన ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేయడమే కాకుండా, గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

సోంపు గింజలను నమలడం

భోజనం తర్వాత కొన్ని సోంపు గింజలను నమలడం వల్ల నోటిలో జీర్ణరసాలు, ఎంజైమ్‌ల ఉత్పత్తి పెరిగి, మనం తినే ఆహారం జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, ఎసిడిటీ

రాత్రి భోజనం తర్వాత సోంపు గింజలు తినడం వల్ల అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, ఎసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

నోటిలోని హానికరమైన బ్యాక్టీరియా

సోంపు గింజలలో సహజ సుగంధ తైలాలు, యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి నోటిలోని హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను చంపి, దుర్వాసనను తొలగిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

కంటి చూపును మెరు

సోంపు గింజలలో విటమిన్ ఎ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి చూపును మెరుగుపరిచి, వయసు సంబంధిత కంటి సమస్యలను నివారిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

చర్మానికి సహజమైన మెరుపు

వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్ ప్రభావాన్ని తగ్గించి, చర్మానికి సహజమైన మెరుపును ఇస్తాయి. ఇవి అకాల వృద్ధాప్యాన్ని నివారించడంలో సహాయపడతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

బరువు అదుపులో

బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి సోంపు గింజలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆకలిని నియంత్రించి, అనవసరమైన చిరుతిళ్లపై కోరికను తగ్గిస్తాయి. ఇది బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత

సోంపులోని పొటాషియం రక్తపోటును (BP) నియంత్రించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది. ఇది జీవక్రియను పెంచి, జ్ఞాపకశక్తిని, ఏకాగ్రతను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

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