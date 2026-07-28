వెయిట్ లాస్ నుంచి హార్ట్ కేర్ వరకు.. ఫైబర్ మ్యాజిక్

నేటికాలంలో జీవనశైలిలో ఆరోగ్యంగా ఉండటం సవాల్ అనే చెప్పాలి. సరైన ఆహారపు అలవాట్లతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సొంతమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మనం రోజు తీసుకునే ఆహారంలో ఫైబర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మన శరీరం పూర్తిగా జీర్ణం చేసుకోలేని ఒక కార్బోహైడ్రేట్ ఫైబర్
ఫైబర్ వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ముప్పును తగ్గించడంలో ఫైబర్ రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును కాపాడుతుంది. మలానికి బరువు జోడించి.. పేగుల కదలికలను సులభం చేస్తుంది. మలబద్దకం సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతుంది.
ఓట్స్, పప్పు ధాన్యాల్లో ఉండే కరిగే ఫైబర్ రక్తంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ ను తగ్గిస్తుంది. పేగుల్లో కొలెస్ట్రాల్ శోషణను అడ్డుకుని గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
డయాబెటిస్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఫైబర్ వరం లాంటిది. ఆహారంలోని కార్బొహైడ్రేట్లు జీవక్రియను, గ్లూకోజ్ శోషణను నెమ్మదిగా మారిస్తుంది. దీంతో బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఫైబర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకుంటే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.
ఎక్కువగా తినాలనే కోరిక తగ్గి బరువు కంట్రోల్లో ఉంటుంది. పేగులోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు ఆహారంగా పనిచేసి వాటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
పప్పులు, శనగలు, రాజ్మా, జామ యాపిల్, నారింజపండ్లు, క్యారెట్, బ్రోకలీ, చిలకడదుంప వంటి వాటిల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది.
ఒక్కసారిగా అధిక మోతాదులో ఫైబర్ తీసుకుంటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.