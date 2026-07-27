పిల్లలకు వారానికోసారి చేపలు తినిపించాలి.. ఎందుకో తెలుసా?
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
పిల్లలకు వారానికోసారి చేపలు తినిపించాల్సిందే అని చెబుతోంది ఓ అధ్యయనం
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
పిల్లల మెదడు అభివృద్ధిలో సమతుల్య ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
చేపల్లో ఉండే ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
చిన్నప్పటి నుంచే చేపలు తినిపించడం అలవాటు చేస్తే జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, నేర్చుకునే సామర్థ్యం పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
వారానికి ఒకసారి చేపలు తినే పిల్లలు ఐక్యూ పరీక్షల్లో మెరుగైన మార్కులు సాధించే అవకాశముందని గుర్తించారు.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
చేపలను ఎక్కువగా తినే పిల్లల్లో నిద్ర సంబంధిత సమస్యలు కూడా తక్కువగా కనిపించాయని పరిశోధకులు వెల్లడించారు.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
వీటిని క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో చేర్చితే.. పిల్లల ఆలోచనా సామర్థ్యం, జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
ఆకుకూరలు పిల్లలకు అంతగా నచ్చకపోయినా, వాటితో రుచికరమైన వంటకాలు తయారు చేసి ఆహారంలో చేర్చడం మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
వీటిలో ఉండే ఐరన్, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ కె, విటమిన్ బి9 వంటి పోషకాలు మెదడు కణాల అభివృద్ధికి అవసరమవుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
టమాటాల్లో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మెదడు కణాలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
కొత్త మెదడు కణాల ఏర్పాటుకు, వాటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Jul 27, 2026
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