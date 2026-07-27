పిల్లలకు వారానికోసారి చేపలు తినిపించాలి.. ఎందుకో తెలుసా?

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

పిల్లలకు వారానికోసారి చేపలు తినిపించాల్సిందే అని చెబుతోంది ఓ అధ్యయనం

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

పిల్లల మెదడు అభివృద్ధిలో సమతుల్య ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

చేపల్లో ఉండే ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

చిన్నప్పటి నుంచే చేపలు తినిపించడం అలవాటు చేస్తే జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, నేర్చుకునే సామర్థ్యం పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

వారానికి ఒకసారి చేపలు తినే పిల్లలు ఐక్యూ పరీక్షల్లో మెరుగైన మార్కులు సాధించే అవకాశముందని గుర్తించారు.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

చేపలను ఎక్కువగా తినే పిల్లల్లో నిద్ర సంబంధిత సమస్యలు కూడా తక్కువగా కనిపించాయని పరిశోధకులు వెల్లడించారు.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

వీటిని క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో చేర్చితే.. పిల్లల ఆలోచనా సామర్థ్యం, జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

ఆకుకూరలు పిల్లలకు అంతగా నచ్చకపోయినా, వాటితో రుచికరమైన వంటకాలు తయారు చేసి ఆహారంలో చేర్చడం మంచిది.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

వీటిలో ఉండే ఐరన్, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ కె, విటమిన్ బి9 వంటి పోషకాలు మెదడు కణాల అభివృద్ధికి అవసరమవుతాయి.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

టమాటాల్లో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మెదడు కణాలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

కొత్త మెదడు కణాల ఏర్పాటుకు, వాటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Published by: Bhoomi | Jul 27, 2026

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