Modi Government: పీఎం ఆవాస్ నుంచి MNREGA వరకు మోదీ సర్కార్ ఎన్ని పథకాలు, చట్టాల పేర్లు మార్చింది?

Bhoomi
Dec 16,2025
ప్రభుత్వ పథకాల లక్ష్యాలు కొనసాగుతున్నా.. వాటి పేర్లు మాత్రమే కొత్తగా మారాయి. పీఎం ఆవాస్ నుంచి MNREGA వరకు మోదీ సర్కార్ ఎన్ని పథకాలు, చట్టాల పేర్లు మార్చింది? తెలుసుకుందాం.

2014 తర్వాత పథకాలు, చట్టాలు, మంత్రిత్వ శాఖల పేర్ల మార్పు చాలా వరకు మారాయి. ఈ మార్పు వెనక లాంఛనమే కాదు ప్రభుత్వ ఆలోచనా దిశను కూడా ప్రతిబింబిస్తాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

ఇంగ్లీష్ పేరు స్థానంలో హిందీ లేదా సంస్క్రుత హిందీ పేర్లకు ప్రాధాన్యత అనేది పెరిగింది. బ్రిటీష్ కాలం నాటి గుర్తింపులను తొలగించడమే లక్ష్యమని మోదీ సర్కార్ వివరిస్తోంది.

ఇందిరా ఆవాస్ నుంచి ప్రధాని ఆవాస్ యోజన, ఆర్జీజీవీవై నుంచి దీన్ దయాళ్ గ్రామ జ్యోతి యోజనగా పేరు మారినా పని మాత్రం అదే.

నెహ్రూ, ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ వంటి పేర్ల స్థానంలో కొత్త పేర్లు వచ్చాయి. హెచ్ఆర్డీ నుంచి విద్యామంత్రిత్వశాఖ, షిప్పింగ్ నుంచి పోర్ట్స్ షిప్పింగ్ వాటర్ నేస్ పని పరిధి స్పష్టతే కారణమని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

IPC, CrPC స్థానంలో కొత్త భారతీయ పేర్లతో క్రిమినల్ చట్టాలు తీసుకొచ్చారు.

మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టాన్ని నారీ శక్తి వందన్ చట్టంగా పేరు మార్చారు. ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన కొత్త చట్టాలు, అణుశక్తి సంస్కరణలకు సంబంధించిన బిల్లులు కూడా హిందీ పేర్లతో ప్రవేశపెట్టారు.

అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం, మహిళా శక్తి వంటి ఈ పేర్లు ప్రభుత్వ రాజకీయ కథనాన్ని మరింత బలోపేతం చేశాయి.

