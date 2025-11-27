రోజూ పెట్టుకోవడానికి, గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి సరిగ్గా సెట్ అయ్యే లైట్ వెయిట్ కమ్మలు. బడ్జెట్కి తగ్గ ధరలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
అమ్మకు, భార్యకు, చెల్లికి లేదా ఫ్రెండ్స్కి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ కొత్త ట్రెండీ మోడళ్లు చాలా బావుంటాయి. యూనిక్ డిజైన్లు కనువిందు చేస్తాయి.
చీరలకైనా, వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులకైనా సులభంగా మ్యాచ్ అయ్యే క్లాసీ కమ్మలు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు, పార్టీల్లో ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.
కాలేజీ గర్ల్స్, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే సింపుల్ & మోడరన్ ఇయర్ రింగ్స్. సుమారు 1 గ్రాములో రెడీ చేయించుకోవచ్చు.
ఫ్లవర్ డిజైన్లో వచ్చే ఈ కమ్మలు చాలా అందంగా, నాజూకుగా కనిపిస్తాయి. రోజూ వేసుకునేందుకు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి.
చైన్ స్టైల్లో వచ్చే ఈ మోడళ్లు కొంచెం హెవీ లుక్ ఇస్తాయి కానీ బరువు తక్కువే. పూజలు, పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లలో రిచ్ లుక్ ఇచ్చే బెస్ట్ ఆప్షన్. సుమారు 2 నుంచి 4 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి.
వివిధ రంగుల ఎనామిల్ టచ్తో వచ్చే ఈ కమ్మలు మీ లుక్ను ఇంకా ఆకర్షణీయంగా మార్చేస్తాయి. చీరలతో, లెహంగాలతో, గౌన్లతో చక్కగా సెట్ అవుతాయి. ఈ మోడళ్లు కూడా 1 నుంచి 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.