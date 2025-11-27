Gold Earrings: 1 గ్రాములోనే బంగారు కమ్మలు.. డిజైన్స్ చూస్తే కొనేస్తారు.!

Bhoomi
Nov 27,2025
తక్కువ బరువులో స్టైలిష్ లుక్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి, గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి సరిగ్గా సెట్ అయ్యే లైట్ వెయిట్ కమ్మలు. బడ్జెట్‌కి తగ్గ ధరలో అందుబాటులో ఉంటాయి.

అందరికీ సెట్ అయ్యే గిఫ్ట్ ఆప్షన్

అమ్మకు, భార్యకు, చెల్లికి లేదా ఫ్రెండ్స్‌కి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ కొత్త ట్రెండీ మోడళ్లు చాలా బావుంటాయి. యూనిక్ డిజైన్లు కనువిందు చేస్తాయి.

సారీస్, డ్రెస్సులపై క్లాసీ మ్యాచింగ్

చీరలకైనా, వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులకైనా సులభంగా మ్యాచ్ అయ్యే క్లాసీ కమ్మలు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు, పార్టీల్లో ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.

లేటెస్ట్ మోడల్ ఇయర్ రింగ్స్

కాలేజీ గర్ల్స్, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే సింపుల్ & మోడరన్ ఇయర్ రింగ్స్. సుమారు 1 గ్రాములో రెడీ చేయించుకోవచ్చు.

ట్రెండీ ఫ్లవర్ డిజైన్ కమ్మలు

ఫ్లవర్ డిజైన్‌లో వచ్చే ఈ కమ్మలు చాలా అందంగా, నాజూకుగా కనిపిస్తాయి. రోజూ వేసుకునేందుకు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి.

గ్రాండ్ చైన్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

చైన్ స్టైల్‌లో వచ్చే ఈ మోడళ్లు కొంచెం హెవీ లుక్ ఇస్తాయి కానీ బరువు తక్కువే. పూజలు, పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లలో రిచ్ లుక్ ఇచ్చే బెస్ట్ ఆప్షన్. సుమారు 2 నుంచి 4 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి.

ఎనామిల్ హైలైట్ ఉన్న లైట్ వెయిట్ డిజైన్లు

వివిధ రంగుల ఎనామిల్ టచ్‌తో వచ్చే ఈ కమ్మలు మీ లుక్‌ను ఇంకా ఆకర్షణీయంగా మార్చేస్తాయి. చీరలతో, లెహంగాలతో, గౌన్లతో చక్కగా సెట్ అవుతాయి. ఈ మోడళ్లు కూడా 1 నుంచి 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

