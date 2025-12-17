2014 తర్వాత..భారత దేశ విదేశాంగ విధానం దిశ పూర్తిగా మారింది. ప్రధాని మోదీ విదేశీ సందర్శనలు ఏటా పెరిగాయి.
ప్రధాని మోదీ విదేశీ పర్యటనలు భారతదేశ ఉనికి పటం నుంచి నిర్ణయం తీసుకునే పట్టికకు మారింది. వ్యూహం, వాణిజ్యం, భద్రతను బలోపేతం చేశాయి.
2014లో ప్రధాని అయిన వెంటనే మోదీ భూటాన్, నేపాల్, జపాన్, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఆస్ట్రేలియా దేశాలను సందర్శించారు.
2015లో శ్రీలంక, సీషెల్స్, మారిషస్ నుండి యుఎఇ, సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్ వరకు, ప్రధాన మంత్రి మోదీ పర్యటించారు.
2016లో అమెరికా, రష్యా, చైనా, కీలకమైన యూరోపియన్ దేశాలకు పర్యటనలు జరిగాయి.
2017లొ ఇజ్రాయెల్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ దేశాల్లో పర్యటించారు.
2018లో సింగపూర్, ఇండోనేషియా, మలేషియా దేశాలతో సంబంధాలు బలపడ్డాయి. ఈ ఏడాది ఆఫ్రికన్ దేశాలను కూడా సందర్శించారు.
2019లో అమెరికా, రష్యా, ఫ్రాన్స్, జపాన్ దేశాలకు వెళ్లారు. హౌడీ, మోదీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.
2020-21లో కోవిడ్ సమయం. విదేశీ పర్యటనలకు దూరంగా ఉన్నారు. వర్చువల్ శిఖరాగ్ర సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు.
2022-24 లో ఉక్రెయిన్ రష్యా వివాదం మధ్య భారత్ సమతుల్య వైఖరి అవలంబించింది. యూరప్, గల్ఫ్, ఆసియా దేశాల్లో పర్యటనల్లో ఉన్నారు.
2014 నుంచి 2024 వరకు ప్రధాని మోదీ 70కిపైగా దేశాల్లో పర్యటించారు. 2025లో ఫ్రాన్స్, అమెరికాను సందర్శించారు. మారిషస్, థాయిలాండ్, ఆఫ్రికన్, ఒమన్, జోర్దాన్, ఇథియోపియా దేశాల్లో పర్యటించారు.