కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి అమృతమే.. కానీ రోజుకు ఎన్ని తినాలి?

గుడ్లు సంపూర్ణ పోషకాహారమని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ రోజుకు ఎన్ని గుడ్లు తినాలనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
గుడ్లలోని కొలెస్ట్రాల్ గుండె ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తుందన్న ప్రచారం.. కొంతకాలంగా ఉంది.
ఆధునిక పరిశోధనలు, పోషకాహార నిపుణులు ఈ విషయంలో పూర్తి స్పష్టతనిచ్చారు. ఆరోగ్యవంతులు చాలా మందికి మితమైన సంఖ్యలో గుడ్లు తినడం సురక్షితమంటున్నారు.
గుడ్డును న్యూట్రియంట్ డెన్స్ ఫుడ్ గా పరిగణిస్తారు. పెద్దసైజు గుడ్డులో 6నుంచి 7 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది.
గుడ్డులో ప్రొటీన్ తోపాటు 9 ముఖ్యమైన అమైనో ఆమ్లాలు లభిస్తాయి. కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మతులకు దోహదం చేస్తాయి.
ప్రొటీన్ తోపాటు కొలిన్, విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12, సెలీనియం వంటి కీలక పోషకాలెన్నో గుడ్డులో ఉన్నాయి.
చాలా మంది పచ్చసొన తినరు..కానీ అందులోనే అసలైన పోషకాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. విటమిన్లు ఎ,డీ,ఇ, బీ12 తోపాటు ల్యూటిన్ జియాక్సంతిన్ సమ్మేళం ఉంటాయి.
అందుకే గుడ్డును పచ్చసొనతో కలిసి తింటే ఇవన్నీ శరీరానికి అందుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఆరోగ్యంగా ఉన్న పెద్దలు రోజుకు 1, వారానికి 3 నుంచి 4 సార్లు తీసుకోవచ్చు. ఎదుగుతున్న పిల్లలు రోజుకు ఒక గుడ్డు తినడం మంచిది.
గుండె జబ్బులు, చెడు కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు గుడ్లు తినే ముందు వైద్యుల సలహాతో తీసుకోవడం తప్పనిసరి