గల్ఫ్ దేశాల నుంచి చాలా మంది బంగారం కొని భారత్ తీసుకువస్తుంటారు. దుబాయ్, బహెరన్, మస్కాట్ ఇలా ఆ దేశాల్లో తక్కువ ధరకే బంగారం లభించడమే కారణం.
అయితే ఒమన్ నుంచి కూడా బంగారం కొనుగోలు చేసి భారత్ కు తీసుకురావచ్చా. ఎంత వరకు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తెలుసుకుందాం.
ఒక వ్యక్తి 6 నెలలుగా ఒమన్ లో నివాసం ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తం భారత్ కు బంగారం తీసుకువచ్చే అనుమతి ఉంటుంది.
భారత్ కు చెందిన పురుషులు అయితే 20 గ్రాముల వరకు బంగారు ఆభరణాలను ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా తీసుకురావచ్చు.
భారతీయ మహిళలు అయితే 40 గ్రాముల వరకు బంగారు ఆభరణాలను ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా తీసుకురావచ్చు.
ట్యాక్స్ లేని బంగారం విలువ రూ. 50, 000, స్త్రీలు అయితే రూ. 1,00, 000లకు పరిమితంగా ఉంది.
ఈ తగ్గింపు బంగారు ఆభరణాలపై మాత్రమే వర్తిస్తుంది. నాణేలు, బిస్కెట్లపై ట్యాక్స్ మినహాయింపు ఉండదు.
చట్టబద్ధంగా ఒకరు భారత్ కు 1 కిలో గ్రాము బంగారాన్ని తీసుకురావచ్చు. కానీ దానిపై కస్టమ్స్ సుంకాలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
బంగారం ఎక్కువగా తీసుకువస్తున్నట్లయితే కస్టమ్స్ డిక్లరేషన్ ఫారమ్ తప్పనిసరిగా నింపాలి.