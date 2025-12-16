Gold ETF: గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ స్కీముల్లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి..?

Bhoomi
Dec 16,2025
';


గోల్డ్ ETFలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే ముందుగా మీ పేరు మీద డీమాట్ ఖాతా ఉండాలి.

 ';


స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లు ఎలా కొంటామో, అలాగే గోల్డ్ ETF యూనిట్లను కొనుగోలు చేస్తారు.

 ';


విశ్వసనీయ బ్రోకింగ్ సంస్థ లేదా అధికారిక ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా ETFలను కొనడం సురక్షితం.

 ';


మార్కెట్లో ఉన్న గోల్డ్ ETFల ఖర్చు నిష్పత్తి, గత రాబడులు చూసి సరైనదాన్ని ఎంచుకోవాలి.

 ';


పెట్టుబడికి ముందు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకుంటే రిస్క్ తగ్గుతుంది.

 ';


బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగినప్పుడు కాకుండా స్థిరంగా ఉన్న సమయంలో దశలవారీగా కొనడం మంచిది.

 ';


ఒకేసారి పెద్ద మొత్తం పెట్టడం కంటే SIP రూపంలో గోల్డ్ ETFలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమం.

 ';


డీమాట్ ఖాతా, బ్యాంక్ ఖాతా లింక్ చేసి KYC పూర్తయితేనే పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు.

 ';


గోల్డ్ ETFలు సాధారణంగా 99.5% స్వచ్ఛమైన బంగారం ధరను అనుసరిస్తాయి.

 ';


కొనుగోలు చేసిన వెంటనే గోల్డ్ ETF యూనిట్లు మీ డీమాట్ ఖాతాలో కనిపిస్తాయి.

 ';

