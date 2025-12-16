గోల్డ్ ETFలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే ముందుగా మీ పేరు మీద డీమాట్ ఖాతా ఉండాలి.
స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లు ఎలా కొంటామో, అలాగే గోల్డ్ ETF యూనిట్లను కొనుగోలు చేస్తారు.
విశ్వసనీయ బ్రోకింగ్ సంస్థ లేదా అధికారిక ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా ETFలను కొనడం సురక్షితం.
మార్కెట్లో ఉన్న గోల్డ్ ETFల ఖర్చు నిష్పత్తి, గత రాబడులు చూసి సరైనదాన్ని ఎంచుకోవాలి.
పెట్టుబడికి ముందు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకుంటే రిస్క్ తగ్గుతుంది.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగినప్పుడు కాకుండా స్థిరంగా ఉన్న సమయంలో దశలవారీగా కొనడం మంచిది.
ఒకేసారి పెద్ద మొత్తం పెట్టడం కంటే SIP రూపంలో గోల్డ్ ETFలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమం.
డీమాట్ ఖాతా, బ్యాంక్ ఖాతా లింక్ చేసి KYC పూర్తయితేనే పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు.
గోల్డ్ ETFలు సాధారణంగా 99.5% స్వచ్ఛమైన బంగారం ధరను అనుసరిస్తాయి.
కొనుగోలు చేసిన వెంటనే గోల్డ్ ETF యూనిట్లు మీ డీమాట్ ఖాతాలో కనిపిస్తాయి.