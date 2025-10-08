LIC: రోజుకు రూ. 121 ఆదా చేస్తే మీ కూతురు లక్షాధికారి అయ్యే స్కీమ్ గురించి తెలుసా?

Bhoomi
Oct 08,2025
';


ప్రతి కూతురి భవిష్యత్తుకు LIC కన్యాదాన్ పాలసీ ఉత్తమమైనది.

 ';


మీరు రోజుకు కేవలం రూ. 121 ఆదా చేయడం ద్వారా ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

 ';


అంటే నెలకు రూ. 3600 చొప్పున 25 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.

 ';


25 సంవత్సరాల పాటు రూ. 3600 పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, రూ. 27 లక్షల వరకు నిధి ఏర్పడుతుంది.

 ';


ఈ పాలసీ మెచ్యూరిటీ వ్యవధి 13 నుండి 25 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది.

 ';


కుమార్తెకు 1 సంవత్సరం వయస్సు ఉంటే మీరు దానిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించవచ్చు.

 ';


కుమార్తెల చదువు, వివాహ ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ పాలసీని రూపొందించారు.

 ';


పాలసీదారుడు మరణిస్తే, రూ. 10 లక్షల వరకు బీమా సౌకర్యం లభిస్తుంది.

 ';


ఇందులో పన్ను మినహాయింపు కూడా పొందవచ్చు.

 ';

VIEW ALL

Gold: గుట్టలుగా బంగారం.. ఆర్బిఐ వద్ద ఎన్ని టన్నుల గోల్డ్ నిల్వ ఉందో తెలుసా?

GK: పాముకు గుండె ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? నిజం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు

Ginger Chutney: ఇడ్లీతో పాటు నోట్లో పెట్టుకుంటే జివ్వుమనిపించే అల్లం చట్నీ.. తిన్నారు అంటే ఇక స్వర్గమే.. ఎలా చేసుకోవాలంటే!

Weight Loss Fruit: పొట్ట కొవ్వుని పూర్తిగా పీల్చేసే.. పండు.. ఇది తింటే పొట్ట ఇక లోపలికి వెళ్లిపోవడం ఖాయం..
Read Next Story