ప్రతి కూతురి భవిష్యత్తుకు LIC కన్యాదాన్ పాలసీ ఉత్తమమైనది.
మీరు రోజుకు కేవలం రూ. 121 ఆదా చేయడం ద్వారా ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
అంటే నెలకు రూ. 3600 చొప్పున 25 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
25 సంవత్సరాల పాటు రూ. 3600 పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, రూ. 27 లక్షల వరకు నిధి ఏర్పడుతుంది.
ఈ పాలసీ మెచ్యూరిటీ వ్యవధి 13 నుండి 25 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది.
కుమార్తెకు 1 సంవత్సరం వయస్సు ఉంటే మీరు దానిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించవచ్చు.
కుమార్తెల చదువు, వివాహ ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ పాలసీని రూపొందించారు.
పాలసీదారుడు మరణిస్తే, రూ. 10 లక్షల వరకు బీమా సౌకర్యం లభిస్తుంది.
ఇందులో పన్ను మినహాయింపు కూడా పొందవచ్చు.