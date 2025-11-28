Gold Bangles: లైట్ వెయిట్ లో చేతుల అందాన్ని పెంచే గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్.. డిజైన్స్ చూడండి!!

Bhoomi
Nov 28,2025
లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ చేతులకు సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తూ రోజువారీ ధరించడానికి చాలా బావుంటాయి.

ఇవి బరువు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బడ్జెట్‌లో గోల్డ్ జ్యువెలరీ కావాలనుకునే వారికి సరైన ఎంపిక అని చెప్పాలి.

18k, 20k, 22k వంటి వివిధ క్యారెట్లలో అందుబాటులో ఉండే వీటి డిజైన్స్ ఎక్కువగా మోడ్రన్ , స్లీక్ స్టైల్ లో ఉంటాయి.

ఆఫీస్, కాలేజీ, క్యాజువల్ అవుటింగ్స్ వంటి ఏ సందర్భానికైనా ఈ బ్యాంగిల్స్ సులభంగా మ్యాచ్ అవుతాయి.

తక్కువ గోల్డ్ వాడటం వల్ల ధర తగ్గుతుంది. ఆ డబ్బులతో మరిన్ని డిజైన్స్ కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

సింగిల్ బ్యాంగిల్ నుంచి పేర్ డిజైన్స్, సెట్ మోడల్స్ వరకు ఎన్నో వేరియేషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్స్ చేతులను స్త్రీత్వంతో, స్టైలిష్‌గా చూపించి, మొత్తం లుక్‌ను హైలైట్ చేస్తాయి.

మినిమమ్ వాల్యూమ్ ఉన్నప్పటికీ, స్టోన్ వర్క్, మ్యాట్ ఫినిష్, లేజర్ కట్ డిజైన్స్ వంటి ప్రత్యేకతలు వీటికి అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.

రోజూ ధరించినా కూడా బరువు లేకుండా ఉండటం వల్ల చేతులకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది.

వెడ్డింగ్, పండగలు, ఫంక్షన్లు వంటి సందర్భాల్లో కూడా లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్స్‌ను మల్టీ లేయర్‌గా ధరించి రిచ్ లుక్ పొందవచ్చు.

