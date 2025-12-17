ఒకప్పుడు మధ్యతరగతి కుటుంబానికి భూమి కొనడం అంటే భవిష్యత్తుకు భద్రత అనే భావన ఉండేది. ఇప్పుడు నగరాల్లో భూమి ధరలు అందుబాటుకు దూరమయ్యాయి.
హైదరాబాద్ వంటి మెట్రోల్లో ప్లాట్ ధరలు కోట్లకు చేరడంతో సాధారణ ఆదాయ కుటుంబాలు రియల్ ఎస్టేట్ కలను వాయిదా వేస్తున్నాయి.
భూమి కొనడానికి భారీ మొత్తం, బ్యాంక్ లోన్లు, దీర్ఘకాల EMIలు అవసరం అవుతుండటం మధ్యతరగతిని వెనక్కి నెట్టేస్తోంది.
ఈ పరిస్థితుల్లో తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించగల బంగారం, వెండి మధ్యతరగతికి ఆకర్షణీయమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతున్నాయి.
బంగారం, వెండిలో నెలకు కొద్దికొద్దిగా పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉండటంతో లిక్విడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవసరమైతే వెంటనే అమ్ముకోవచ్చు.
భూమితో పోలిస్తే బంగారం, వెండిలో లీగల్ సమస్యలు, డాక్యుమెంటేషన్ తలనొప్పులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
యుద్ధాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, కరెన్సీ ఒడిదుడుకుల సమయంలో బంగారం ఎప్పుడూ సురక్షిత ఆస్తిగా నిలుస్తోంది.
వెండికి ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగం మద్దతు పెరగడంతో దీని ప్రాధాన్యం కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది.
హైదరాబాద్లో జువెలరీ కొనుగోళ్లు ఇప్పుడు కేవలం పెళ్లిళ్లకే కాకుండా పెట్టుబడి కోణంలోనూ పెరుగుతున్నాయి.
ప్లాట్ అందుబాటులో లేకపోయినా, భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇవ్వగల బంగారం–వెండి వైపు మధ్యతరగతి అడుగులు వేస్తోంది.