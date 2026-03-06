Minor Income Tax Rules: పిల్లలకు పొదుపుపై ట్యాక్స్ కట్టాలా? మీరు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి!

Harish Darla
Mar 06,2026
అవును, పిల్లలు సంపాదిస్తే.. ఆ సంపాదనపై కూడా భారతదేశంలో పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది

సాధారణంగా మైనర్లు లేదా పిల్లల ఆదాయాన్ని వారి తల్లిదండ్రుల ఆదాయానికి జోడించి పన్ను విధిస్తారు

పిల్లల ఆదాయం వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరు ఎక్కువ సంపాదిస్తే వారి ఖాతాకు మళ్లుతుంది

ఒకవేళ పిల్లలు తమ మేధోసంపత్తి లేదా ఇతర క్రీడల ద్వారా వచ్చిన సంపాదనపై పేరెంట్స్ నుంచి పన్ను వసూలు చేయరు

ఒక పిల్లవాడు తన పరిమితికి మించిన సంపాదన ఉంటే అతని పేరుమీద ప్రత్యేకంగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయాలి

సెక్షన్ 80U కింద వికలాంగుల పిల్లల ఆదాయం వారి తల్లిదండ్రుల ఆదాయంలోకి చేర్చరు

సెక్షన్ 10(32) ప్రకారం ఒక్కో బిడ్డకు రూ.1,500 వరకు పన్ను వసూలు చేయరు.

పిల్లలపై ఆదాయం ఉంటే వయసుతో సంబంధం లేకుండా వారి పేరుమీద పాన్ కార్డు పొందవచ్చు.

పిల్లల పేరు మీద పెట్టే పెట్టుబడులు, షేర్ల నుంచి వచ్చే లాభాలకు తల్లిదండ్రులు బాధ్యత వహిస్తారు.

