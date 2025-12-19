7 Waterfalls Must Visit: ఈ న్యూఇయర్‎కి ఈ 7 వాటర్ ఫాల్స్‎కు సరదాగా వెళ్లి రండి..!!

Bhoomi
Dec 19,2025



భారతదేశంలో ఎన్నో జలపాతాలు ఉన్నాయి. ఆ జలపాతాలు వాటి అందం, ఎత్తుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధిగాంచాయి.




భారతదేశంలో మీరు తప్పకుండా సందర్శించాల్సిన 7 జలపాతాలు ఏవో చూద్దాం. ఈ న్యూఇయర్ మీరు ఇక్కడికి వెళ్లే ప్లాన్ చేసుకోండి.




కర్నాటకలోని కావేరి నదిపై నిర్మించిన శివసముద్రం జలపాతం దేశంలోని ఫేమస్ పర్యాటక కేంద్రంగా నిలిచింది.




గోవాలోని దూద్ సాగర్ జలపాతం 1017 అడుగుల ఎత్తు నుంచి జాలువారుతుంది. వర్షాకాలంలో చూసేందుకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.




అతిరప్పిల్లి జలపాతాలు కేరళలో అతిపెద్ద జలపాతం. దీన్ని భారతదేశ నయాగర జలపాతం అని కూడా పిలుస్తుంటారు.




హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని భాగ్సు జలపాతం అందంగా ఉంటుంది. పర్యాటకులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తుంది.




కేరళలోని వయనాడ్ లోని సూచిపారా జలపాతాలు ట్రెక్కింగ్, రాక్ క్లైంబింగ్ కు చాలా ఫేమస్.




షిల్లాంగ్ లోని ఎలిఫెంట్ వాటర్ ఫాల్స్ మూడు అంచెలుగా ప్రవహిస్తుంది. వర్షకాలంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.




కర్నాటకలోని శివమొగ్గ జిల్లాలోని జోగ్ జలపాతం దేశంలోని రెండవ ఎత్తైన, అత్యంత అందమైన జలపాతం.



