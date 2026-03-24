మీరు ఇచ్చే పాత బంగారం 22 క్యారెట్లా లేక 18 క్యారెట్లా అనేది ముందే తెలుసుకోండి. షాపులో వారు టచ్ మెషీన్ ద్వారా చెక్ చేసినప్పుడు ఆ రీడింగ్ను మీరే స్వయంగా చూడండి.
నగలపై ఉండే రాళ్లు, ముత్యాలు లేదా లోపల ఉండే మట్టి (లాకెట్లలో ఉంటుంది) బరువును తీసివేసిన తర్వాతే నికర బంగారు బరువును లెక్కించాలి. లేదంటే రాళ్ల బరువుకు కూడా బంగారం ధర కట్టాల్సి వస్తుంది.
పాత బంగారాన్ని కరిగించినప్పుడు కొంత శాతం తగ్గుతుందని షాపు వారు చెబుతారు. ఇది 1% నుండి 2% కంటే ఎక్కువ ఉండకుండా చూసుకోండి. నమ్మకమైన పెద్ద షోరూమ్లలో ఈ లాస్ తక్కువగా ఉంటుంది.
మీ పాత నగలకు హాల్మార్క్ ముద్ర లేకపోతే, షాపు వారు రేటు తక్కువగా ఇస్తారు. అటువంటి సమయంలో వేరే రెండు మూడు చోట్ల రేట్లు కనుక్కోవడం మంచిది.
బంగారం అమ్మే రేటు, కొనే రేటు మధ్య తేడా ఉంటుంది. ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే రోజున ఉన్న 'బైయింగ్ రేట్' ఎంతో ముందే తెలుసుకోండి.
మీరు ఆ నగలను ఎక్కడ కొన్నారో ఆ పాత బిల్లులు ఉంటే చాలా ప్లస్ అవుతుంది. స్వచ్ఛత విషయంలో వారితో వాదించడానికి ఇది ఒక బలమైన ఆధారం.
పాత నగలు ఇచ్చి కొత్తవి తీసుకునేటప్పుడు, కొత్త నగలపై 'మేకింగ్ ఛార్జీలు', 'వేస్టేజ్' ఎంత వేస్తున్నారో క్లియర్ గా అడగండి. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లలో ఇవి ఎక్కువగా వేసే ప్రమాదం ఉంది.
2026 నిబంధనల ప్రకారం, మీరు తీసుకునే కొత్త నగపై 6 అంకెల HUID కోడ్ ఉందో లేదో BIS Care యాప్లో చెక్ చేసుకోండి.
పాత బంగారం అమ్మినప్పుడు వచ్చే పెద్ద మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో కాకుండా బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదా కొత్త నగ రూపంలో తీసుకోవడం లీగల్ గా సేఫ్.
కొత్తగా కొనే నగలకు భవిష్యత్తులో తిరిగి ఇస్తే ఎంత శాతం కోత విధిస్తారో ముందే అడిగి తెలుసుకోండి.