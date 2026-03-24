క్యారెట్ స్వచ్ఛతను చెక్ చేయండి:

మీరు ఇచ్చే పాత బంగారం 22 క్యారెట్లా లేక 18 క్యారెట్లా అనేది ముందే తెలుసుకోండి. షాపులో వారు టచ్ మెషీన్ ద్వారా చెక్ చేసినప్పుడు ఆ రీడింగ్‌ను మీరే స్వయంగా చూడండి.

Bhoomi
Mar 24,2026
రాళ్ల బరువు:

నగలపై ఉండే రాళ్లు, ముత్యాలు లేదా లోపల ఉండే మట్టి (లాకెట్లలో ఉంటుంది) బరువును తీసివేసిన తర్వాతే నికర బంగారు బరువును లెక్కించాలి. లేదంటే రాళ్ల బరువుకు కూడా బంగారం ధర కట్టాల్సి వస్తుంది.

మెల్టింగ్ లాస్:

పాత బంగారాన్ని కరిగించినప్పుడు కొంత శాతం తగ్గుతుందని షాపు వారు చెబుతారు. ఇది 1% నుండి 2% కంటే ఎక్కువ ఉండకుండా చూసుకోండి. నమ్మకమైన పెద్ద షోరూమ్‌లలో ఈ లాస్ తక్కువగా ఉంటుంది.

హాల్‌మార్క్ లేని నగలు :

మీ పాత నగలకు హాల్‌మార్క్ ముద్ర లేకపోతే, షాపు వారు రేటు తక్కువగా ఇస్తారు. అటువంటి సమయంలో వేరే రెండు మూడు చోట్ల రేట్లు కనుక్కోవడం మంచిది.

ఈనాటి లైవ్ రేట్ :

బంగారం అమ్మే రేటు, కొనే రేటు మధ్య తేడా ఉంటుంది. ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే రోజున ఉన్న 'బైయింగ్ రేట్' ఎంతో ముందే తెలుసుకోండి.

పాత బిల్లులు వెంట తీసుకెళ్లండి:

మీరు ఆ నగలను ఎక్కడ కొన్నారో ఆ పాత బిల్లులు ఉంటే చాలా ప్లస్ అవుతుంది. స్వచ్ఛత విషయంలో వారితో వాదించడానికి ఇది ఒక బలమైన ఆధారం.

మేకింగ్ ఛార్జీల మాయ:

పాత నగలు ఇచ్చి కొత్తవి తీసుకునేటప్పుడు, కొత్త నగలపై 'మేకింగ్ ఛార్జీలు', 'వేస్టేజ్' ఎంత వేస్తున్నారో క్లియర్ గా అడగండి. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లలో ఇవి ఎక్కువగా వేసే ప్రమాదం ఉంది.

HUID వెరిఫికేషన్ :

2026 నిబంధనల ప్రకారం, మీరు తీసుకునే కొత్త నగపై 6 అంకెల HUID కోడ్ ఉందో లేదో BIS Care యాప్‌లో చెక్ చేసుకోండి.

క్యాష్ రూపంలో వద్దు:

పాత బంగారం అమ్మినప్పుడు వచ్చే పెద్ద మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో కాకుండా బ్యాంక్ ట్రాన్స్‌ఫర్ లేదా కొత్త నగ రూపంలో తీసుకోవడం లీగల్ గా సేఫ్.

బై-బ్యాక్ గ్యారెంటీ :

కొత్తగా కొనే నగలకు భవిష్యత్తులో తిరిగి ఇస్తే ఎంత శాతం కోత విధిస్తారో ముందే అడిగి తెలుసుకోండి.

VIEW ALL

