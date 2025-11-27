బంగారం–వెండి ధరలు పెరుగుతుండటంతో, ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో పేపర్ కాస్టింగ్ ఆభరణాలు కొత్తగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
తక్కువ బరువు, తక్కువ ధర, స్టైలిష్ లుక్ కారణంగా యువత, మహిళలు వీటిని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు.
బయట భాగంలో గోల్డ్ ఫినిష్ ఉండటం వల్ల, ఇవి నిజమైన బంగారం లాంటి మెరుపును ఇస్తాయి.
లోపలి భాగం తేలికైన పదార్థాలతో తయారవడం వల్ల చెవులు, మెడపై ఎలాంటి భారంగా అనిపించదు.
పండుగలు, పెళ్లిళ్లలో గంటల తరబడి ధరించినా అసలు అసౌకర్యం ఉండదు.
మార్కెట్లో అనేక రకాల డిజైన్లు, మోడ్రన్ నుండి ట్రెడిషనల్ వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
చిన్న పట్టణాల్లో మహిళలు, కళాకారులు ఇంట్లోనే వీటిని తయారు చేసి ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తున్నారు.
ఇవి పూర్తిగా బంగారం కాదు. కేవలం పై పొరకి మాత్రమే గోల్డ్ కోటింగ్ ఉంటుంది.
బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అయినప్పటికీ, స్టైల్, లుక్ విషయంలో అసలు రాజీపడవు.
ఫ్యాషన్ను ఫ్రీగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారికి పేపర్ కాస్టింగ్ జ్యువెలరీ బెస్ట్ చాయిస్గా మారుతోంది.