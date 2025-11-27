Gold-Silver: బంగారం, వెండితో పని లేదు.. ఈ పేపర్ ఆభరణాలదే ఇప్పుడు ట్రెండ్..!!

Bhoomi
Nov 27,2025
';


బంగారం–వెండి ధరలు పెరుగుతుండటంతో, ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో పేపర్ కాస్టింగ్ ఆభరణాలు కొత్తగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

 ';


తక్కువ బరువు, తక్కువ ధర, స్టైలిష్ లుక్ కారణంగా యువత, మహిళలు వీటిని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు.

 ';


బయట భాగంలో గోల్డ్ ఫినిష్ ఉండటం వల్ల, ఇవి నిజమైన బంగారం లాంటి మెరుపును ఇస్తాయి.

 ';


లోపలి భాగం తేలికైన పదార్థాలతో తయారవడం వల్ల చెవులు, మెడపై ఎలాంటి భారంగా అనిపించదు.

 ';


పండుగలు, పెళ్లిళ్లలో గంటల తరబడి ధరించినా అసలు అసౌకర్యం ఉండదు.

 ';


మార్కెట్‌లో అనేక రకాల డిజైన్లు, మోడ్రన్ నుండి ట్రెడిషనల్ వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

 ';


చిన్న పట్టణాల్లో మహిళలు, కళాకారులు ఇంట్లోనే వీటిని తయారు చేసి ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తున్నారు.

 ';


ఇవి పూర్తిగా బంగారం కాదు. కేవలం పై పొరకి మాత్రమే గోల్డ్ కోటింగ్ ఉంటుంది.

 ';


బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ అయినప్పటికీ, స్టైల్, లుక్ విషయంలో అసలు రాజీపడవు.

 ';


ఫ్యాషన్‌ను ఫ్రీగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారికి పేపర్ కాస్టింగ్ జ్యువెలరీ బెస్ట్ చాయిస్‌గా మారుతోంది.

 ';

VIEW ALL

Coffee Powder Hair: 5 రూపాయల కాఫీ పొడిని ఇలా వాడితే ఇక జుట్టే జుట్టు..

Carrots: క్యారెట్‌ వీళ్లు పొరపాటున తినకూడదు తెలుసా?

Silver: వెండి నగల వెలుగులు.. వెండితో ఈ నగలు చేయించుకుంటే బంగారం అక్కర్లేదు..!!

Gold Earrings: 1 గ్రాములోనే బంగారు కమ్మలు.. డిజైన్స్ చూస్తే కొనేస్తారు.!
Read Next Story