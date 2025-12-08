ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన లోహాల్లో ప్లాటినం పేరున్నా.. ప్రస్తుతం బంగారం ధర ప్లాటినం కంటే ఎక్కువగా పలుకుతోంది.
డిసెంబర్ 8వ తేదీ నాటికి 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1. 30 లక్షల రూపాయలుగా ఉండగా.. ప్లాటినం ధర కేవలం 40 వేలకు చేరింది.
ఒకప్పుడు ప్లాటినం ధర బంగారం కంటే అధికంగా ఉండేది కానీ 2012 తర్వాత బంగారం వేగంగా పెరుగుతూ దానిని దాటిపోయింది.
ప్లాటినం ఆకృతి వెండి మాదిరిగా ఉండటంతో ఆభరణాల రూపంలో చూస్తే బంగారం వలే ఆకట్టుకోదు.
ప్లాటినం చాలా కఠినమైన లోహం కావడంతో ఆభరణాల తయారీ సాంకేతికంగా కష్టతరం అవుతుంది అందుకే ఎక్కువగా చిన్న డిజైన్లే చేస్తుంటారు.
సాధారణంగా ప్లాటినం వజ్రాభరణాల బేస్ మెటల్గా ఎక్కువగా వాడతారు. ఎందుకంటే దాని బలం వజ్రాలను బలంగా పట్టుకునేలా సహాయం చేస్తుంది.
ప్లాటినం ధరను తగ్గించిన ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి పారిశ్రామిక డిమాండ్ తగ్గిపోవడం. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ వాడకం గణనీయంగా పడిపోయింది.
పెట్టుబడి రంగంలో కూడా ప్లాటినం ఆశించిన రాబడులు ఇవ్వకపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారంపైనే దృష్టి పెట్టారు.
గత ఐదేళ్లలో బంగారం విలువ భారీగా పెరిగిపోయింది. కానీ ప్లాటినం స్థిరంగా లేదా తగ్గుముఖమే పట్టింది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్ పరిస్థితుల ప్రకారం ప్లాటినం విలువైన లోహంగానే ఉన్నా ధర విషయంలో బంగారాన్ని చేరుకోలేకపోతుంది. భవిష్యత్ డిమాండ్దే దాని గమ్యాన్ని నిర్ణయించనుంది.
చాలా మంది బంగారానికి బదులు వెండి, ప్లాటినం ఆభరణాలు చేయించుకుంటున్నారు. మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.