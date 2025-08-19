ఇదొక సురక్షితమైన హామీ ఆదాయ పథకంగా పరిగణిస్తున్నారు.
బ్యాంకు ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ కంటే పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాజిట్ చాలా సురక్షితమైనదని పరిగణిస్తున్నారు.
పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాజిట్ కోసం 4 ఎంపికలు తీసుకోవచ్చు.
పోస్టాఫీసు టీడీ..డిపాజిట్: 25 లక్షలు..వడ్డీ: 7.5%..కాలపరిమితి: 5 ఏళ్లు..మెచ్యూరిటీ మొత్తం డబ్బు: 36,24,870..వడ్డీ: 11,24,870.
పోస్టాఫీసు టీడీ..డిపాజిట్: 25 లక్షలు..వడ్డీ: 7.1%..కాలపరిమితి: 3 ఏళ్లు..మెచ్యూరిటీ మొత్తం డబ్బు: 30,87,688..వడ్డీ: 5,87,688.
పోస్టాఫీసు టీడీ..డిపాజిట్: 25 లక్షలు..వడ్డీ: 7.0%..కాలపరిమితి: 2 ఏళ్లు..మెచ్యూరిటీ మొత్తం డబ్బు: 28,72,204..వడ్డీ: 3,72,204.
పోస్టాఫీసు టీడీ..డిపాజిట్: 25 లక్షలు..వడ్డీ: 6.9%..కాలపరిమితి: 1 ఏడాది..మెచ్యూరిటీ మొత్తం డబ్బు: 26,77,015..వడ్డీ: 1,77,015.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.