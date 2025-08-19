పోస్టాఫీస్ స్కీమ్: అధిక వడ్డీ వచ్చే మార్గం..పెట్టుబడి రెండింతలు?

Harish Darla
Aug 19,2025
టైమ్ డిపాజిట్ పథకం (టీడీ పథకం)

ఇదొక సురక్షితమైన హామీ ఆదాయ పథకంగా పరిగణిస్తున్నారు.

బ్యాంకు ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ కంటే పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాజిట్ చాలా సురక్షితమైనదని పరిగణిస్తున్నారు.

పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాజిట్ కోసం 4 ఎంపికలు తీసుకోవచ్చు.

5 సంవత్సరాలు

పోస్టాఫీసు టీడీ..డిపాజిట్: 25 లక్షలు..వడ్డీ: 7.5%..కాలపరిమితి: 5 ఏళ్లు..మెచ్యూరిటీ మొత్తం డబ్బు: 36,24,870..వడ్డీ: 11,24,870.

3 సంవత్సరాలు

పోస్టాఫీసు టీడీ..డిపాజిట్: 25 లక్షలు..వడ్డీ: 7.1%..కాలపరిమితి: 3 ఏళ్లు..మెచ్యూరిటీ మొత్తం డబ్బు: 30,87,688..వడ్డీ: 5,87,688.

2 సంవత్సరాలు

పోస్టాఫీసు టీడీ..డిపాజిట్: 25 లక్షలు..వడ్డీ: 7.0%..కాలపరిమితి: 2 ఏళ్లు..మెచ్యూరిటీ మొత్తం డబ్బు: 28,72,204..వడ్డీ: 3,72,204.

1 సంవత్సరం

పోస్టాఫీసు టీడీ..డిపాజిట్: 25 లక్షలు..వడ్డీ: 6.9%..కాలపరిమితి: 1 ఏడాది..మెచ్యూరిటీ మొత్తం డబ్బు: 26,77,015..వడ్డీ: 1,77,015.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

